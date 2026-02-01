World Cancer Day 2026: 50% कैंसर रोके जा सकते हैं! जानिए 5 हेल्दी आदतें

World Cancer Day 2026: कैंसर… यह सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा डर है जो अच्छे-भले परिवार की नींव हिला देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जानलेवा दुश्मन का सबसे बड़ा डर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि हर साल होने वाले कैंसर के कुल मामलों में से करीब आधे मामलों को हम अपनी आदतों में सुधार करके टाल सकते हैं। इस साल विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम 'United by Unique' हमें व्यक्तिगत सावधानी बरतने की सलाह देती है। हार्वर्ड हेल्थ (Harvard Health) की रिपोर्ट से जानते हैं वे 5 हैल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स जो आपको और आपके परिवार को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रख सकती है।