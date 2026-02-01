3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

World Cancer Day 2026: 50% कैंसर रोके जा सकते हैं! जानिए 5 हेल्दी आदतें

World Cancer Day 2026: क्या आप जानते हैं कि 50% कैंसर सिर्फ आदतों को बदलकर रोके जा सकते हैं? विश्व कैंसर दिवस 2025 पर जानिए वो 5 हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स और इस साल की खास थीम 'United by Unique' का मतलब, जो आपकी जान बचा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Feb 03, 2026

World Cancer Day 2026: कैंसर… यह सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा डर है जो अच्छे-भले परिवार की नींव हिला देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जानलेवा दुश्मन का सबसे बड़ा डर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि हर साल होने वाले कैंसर के कुल मामलों में से करीब आधे मामलों को हम अपनी आदतों में सुधार करके टाल सकते हैं। इस साल विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम 'United by Unique' हमें व्यक्तिगत सावधानी बरतने की सलाह देती है। हार्वर्ड हेल्थ (Harvard Health) की रिपोर्ट से जानते हैं वे 5 हैल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स जो आपको और आपके परिवार को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रख सकती है।

'United by Unique' है इस बार की थीम

​विश्व कैंसर दिवस 2025-2027 के लिए 'United by Unique' थीम चुनी गई है। इसका सीधा मतलब है कि हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट और जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए कैंसर का इलाज और देखभाल भी व्यक्तिगत (Personalized) होनी चाहिए। यह थीम हमें याद दिलाती है कि हम सब अलग हैं, लेकिन कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक हैं।

​कैंसर से बचाव के लिए 5 जरूरी बदलाव

​विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मानना है कि लगभग 30 से 50% कैंसर के मामलों को केवल अपनी आदतों में सुधार करके रोका जा सकता है।

तंबाकू को कहें 'ना'

कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू है। चाहे वह सिगरेट हो, गुटखा हो या बीड़ी, यह फेफड़ों, मुंह और गले के कैंसर का मुख्य कारक है। इतना ही नहीं, दूसरों द्वारा छोड़े गए धुएं (Second-hand smoke) से भी खुद को बचाएं।

​थाली में लाएं रंग और सेहत

आपका खान-पान कैंसर के खिलाफ आपकी पहली ढाल है। अधिक से अधिक फ्रूट्स, ताजी सब्जियां, साबुत अनाज और दालें। प्रोसेस्ड मीट, बहुत अधिक लाल मांस (Red Meat), और चीनी से भरे कोल्ड ड्रिंक्स ना लें। सही पोषण न केवल वजन घटाता है, बल्कि कोशिकाओं (cells) को डैमेज होने से भी बचाता है।

नियमित जांच (Screening) है जरूरी

कैंसर से डरने के बजाए उसे जल्दी पकड़ना समझदारी है। शुरुआती स्टेज में पता चलने पर कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव है। 40 की उम्र के बाद नियमित बॉडी चेकअप, मैमोग्राफी या पैप स्मीयर टेस्ट जैसे टेस्ट करवाते रहना चाहिए।

टीकाकरण (Vaccination) को न भूलें

संक्रमण भी कैंसर की वजह बन सकते हैं। जैसे-
​HPV वैक्सीन- यह महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम कर सकती है।
​हेपेटाइटिस B वैक्सीन- यह लिवर कैंसर के जोखिम को घटाने में मददगार है। अपने डॉक्टर से सलाह लेकर सही समय पर टीके जरूर लगवाएं।

एक्टिव रहें, फिट रहें

मोटापा शरीर में सूजन पैदा करता है, जो कैंसर कोशिकाओं (cells) को पनपने में मदद कर सकता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक, योग या एक्सरसाइज करें। एक हेल्दी BMI (Body Mass Index) बनाए रखना कैंसर से बचने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है।

ये भी पढ़ें

आपकी लाइफस्टाइल और पेट की चर्बी बन सकती है इस कैंसर का सबसे बड़ा कारण, ICMR रिसर्च ने खोली आंखें
लाइफस्टाइल
breast cancer awareness, breast cancer symptoms, breast cancer, Breast cancer treatment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

03 Feb 2026 07:00 pm

Hindi News / Lifestyle News / World Cancer Day 2026: 50% कैंसर रोके जा सकते हैं! जानिए 5 हेल्दी आदतें
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Working Women in India: शादी नहीं, करियर पहली पसंद! महिलाओं की बदलती सोच पर UNICEF की रिपोर्ट

Youth Women India, Gender Equality India, Women Education and Career,
लाइफस्टाइल

Sugar Harmful for Hair: मीठे का शौक बन रहा है बालों का दुश्मन? इन वार्निंग सिग्नल्स को न करें नजरअंदाज

sugar,hair loss,hair loss causes,hair loss due to sugar,
लाइफस्टाइल

Snake Temple: अजगरों का प्रेसिडेंट हाउस, बेनिन का वो मंदिर जहां सांपों को मिलता है VIP ट्रीटमेंट, जानकर पकड़ लेंगे माथा

Snake temple, snake temple benin, Snake temple benin history
अजब गजब

Rose Day Special: रोमांस का रास्ता पेट से होकर जाता है! इन 5 रोज-इन्फ्यूज्ड डिशेज के साथ अपने रोज डे को बनाएं स्पेशल

Rose Day Special, Rose Day 2026, rose day february
लाइफस्टाइल

The 50 Richest Contestants: कैमरे के सामने मुकाबला, कैमरे के बाहर शाही जिंदगी…ये हैं शो के 8 सबसे रईस खिलाड़ी

लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.