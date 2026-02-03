Snake Temple: अजगरों का प्रेसिडेंट हाउस, बेनिन का वो मंदिर जहां सांपों को मिलता है VIP ट्रीटमेंट, जानकर पकड़ लेंगे माथा

इस मंदिर के अस्तित्व के पीछे एक दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी है। कहा जाता है कि 1700 के दशक में ओउइदाह के राजा युद्ध के दौरान दुश्मनों से घिरे हुए थे। जब वे जान बचाने के लिए जंगल में छिपे, तो अचानक दर्जनों अजगरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और दुश्मनों की नजरों से बचा लिया। इसी कृतज्ञता में राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया, जो आज दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।