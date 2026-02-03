3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजब गजब

Snake Temple: अजगरों का प्रेसिडेंट हाउस, बेनिन का वो मंदिर जहां सांपों को मिलता है VIP ट्रीटमेंट, जानकर पकड़ लेंगे माथा

Snake Temple: क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां दर्जनों अजगर इंसानों के साथ रहते हैं? बेनिन के पायथन मंदिर की अनोखी कहानी, जहां सांपों को डरावना जीव नहीं बल्कि रक्षक और देवता माना जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Feb 03, 2026

Snake temple, snake temple benin, Snake temple benin history

Most Mysterious Snake Temple Of The World | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Snake Temple: दुनिया में सांपों को देखते ही अक्सर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन पश्चिम अफ्रीका के एक छोटे से देश बेनिन (Benin) में एक ऐसा मंदिर है जहां की कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहां के पायथन मंदिर (Temple of Pythons) में अजगर केवल रहते ही नहीं हैं, बल्कि वे शहर की जगह पर भी घूमते हैं। आइए जानते हैं श्रद्धा और रोमांच से भरी इस अनोखी जगह के बारे में।

वोडुन परंपरा और आस्था का मेल

यह मंदिर 'वोडुन' आध्यात्मिक परंपरा का एक बड़ा केंद्र है। यहां सांपों को डर या खतरे का प्रतीक नहीं, बल्कि सुरक्षा का दूत माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि दान नाम का एक दिव्य इंद्रधनुषी सर्प हमारी दुनिया और रूहानी दुनिया के बीच का पुल है। इसी आस्था के कारण यहां अजगरों को पालतू जानवर नहीं, बल्कि साक्षात् देवता मानकर पूजा जाता है।

जब अजगरों ने बचाई थी राजा की जान

इस मंदिर के अस्तित्व के पीछे एक दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी है। कहा जाता है कि 1700 के दशक में ओउइदाह के राजा युद्ध के दौरान दुश्मनों से घिरे हुए थे। जब वे जान बचाने के लिए जंगल में छिपे, तो अचानक दर्जनों अजगरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और दुश्मनों की नजरों से बचा लिया। इसी कृतज्ञता में राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया, जो आज दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।

रात को शिकार, दिन में सत्कार

इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुजारी इन सांपों को खाना नहीं खिलाते। मंदिर में रहने वाले लगभग 60 रॉयल पायथन्स को रात के समय शहर में खुला छोड़ दिया जाता है। ये सांप आसपास के खेतों और घरों में जाकर चूहों व कीड़ों का शिकार करते हैं।

हैरानी की बात यह भी है कि जब कोई अजगर गांव के किसी घर में पहुंचता है, तो वहां चीख-पुकार नहीं मचती, बल्कि उसका एक वीआईपी गेस्ट की तरह स्वागत किया जाता है। गांव वाले उन्हें बड़े प्यार से वापस मंदिर तक छोड़ कर आते हैं।

पर्यटन और सुरक्षा का अनूठा संगम

पायथन मंदिर अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। यहां आने वाले पर्यटक न केवल इन शांत स्वभाव के अजगरों को देख सकते हैं, बल्कि एक छोटी सी रस्म के बाद उन्हें अपने गले में डालकर फोटो भी खिंचवा सकते हैं। मंदिर के गाइड सुनिश्चित करते हैं कि इंसानों और सांपों, दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचे।

ये भी पढ़ें

Animal Senses Earthquake: बड़े कान नहीं, पैर बनते हैं अलार्म…भूकंप से पहले यह जानवर पैरों से महसूस कर लेता है हलचल
लाइफस्टाइल
Natural earthquake warning signs, Elephant not ears but legs sense earthquake,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

03 Feb 2026 03:24 pm

Hindi News / Ajab Gajab / Snake Temple: अजगरों का प्रेसिडेंट हाउस, बेनिन का वो मंदिर जहां सांपों को मिलता है VIP ट्रीटमेंट, जानकर पकड़ लेंगे माथा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अजब गजब

ट्रेंडिंग

Matriarchal Tribe Culture: जहां बेटियां नहीं, बेटे होते हैं पराया धन! जानिए उस जनजाति के बारे में जहां मर्द जाते हैं ससुराल

Khasi tribe culture, Khasi tribe history, Khasi tribe lifestyle
लाइफस्टाइल

Nihilist Penguin Trend: सुबह उठते ही फोन में पेंग्विन ही पेंग्विन! जानिए अजीबोगरीब ट्रेंड? इन वायरल पेंग्विन मीम्स ने तोड़े कॉमेडी के सारे रिकॉर्ड

penguin meme meaning in hindi, nihilist penguin reality,
लाइफस्टाइल

विद्या की देवी सरस्वती पूजा की अनूठी परंपराएं

कोलकाता

Ajab-Gajab: Video: रेबीज संक्रमित कुत्ते ने जिस बकरे को काटा उसकी बलि देकर पूरे गांव को खिलाया, फैली दहशत

Ajab Gajab
अंबिकापुर

Deoria Encounter: देवरिया में आधी रात तड़तड़ाई गोलियां, एक बदमाश घायल…दो अन्य गिरफ्तार

Up news, police encounter
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.