संबंध बनाते ही मेल पार्टनर को निगल जाती है फीमेल एनाकोंडा, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

Why Female Anaconda Eats Male After Mating: जरा सोचिए, अगर प्यार के बाद कोई अपने साथी को ही खा जाए तो? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा की दुनिया में यह हकीकत है। इसे जंगल का क्रूर नियम नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक जरूरी तरीका माना जाता है। एनाकोंडा की यह कहानी आपको वाकई हैरान कर देगी। दुनिया में अजीब आदतों वाले जानवरों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी लेकिन ग्रीन एनाकोंडा की यह लव स्टोरी आपको सच में चौंका देगी।