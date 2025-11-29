Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

संबंध बनाते ही मेल पार्टनर को निगल जाती है फीमेल एनाकोंडा, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

Why Female Anaconda Eats Male: क्या सच में फीमेल एनाकोंडा मेटिंग के बाद साथी को खा जाती है? जानिए इस सेक्शुअल कैनिबलिज्म (Sexual Cannibalism) के पीछे का वैज्ञानिक कारण।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Pratiksha Gupta

Nov 29, 2025

Why Female Anaconda Eats Male After Mating

Why Female Anaconda Eats Male After Mating (Image: Freepik)

Why Female Anaconda Eats Male After Mating: जरा सोचिए, अगर प्यार के बाद कोई अपने साथी को ही खा जाए तो? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा की दुनिया में यह हकीकत है। इसे जंगल का क्रूर नियम नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक जरूरी तरीका माना जाता है। एनाकोंडा की यह कहानी आपको वाकई हैरान कर देगी। दुनिया में अजीब आदतों वाले जानवरों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी लेकिन ग्रीन एनाकोंडा की यह लव स्टोरी आपको सच में चौंका देगी।

साउथ अमेरिका के जंगलों में रहने वाला एनाकोंडा सांप न सिर्फ साइज में बड़ा होता है, बल्कि इनके रिश्ते भी उतने ही अनोखे होते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सच है कि फीमेल एनाकोंडा मेटिंग के बाद अक्सर अपने मेल एनाकोंडा साथी को खा जाती है। इंसानों को यह क्रूर लग सकता है, लेकिन जंगल में जीने का यही तरीका है, जो फीमेल को गर्भधारण (Pregnancy) के लिए जरूरी पोषण देता है।

मेल और फीमेल एनाकोंडा के साइज में फर्क

फीमेल एनाकोंडा का साइज (15 से 29 फीट) मेल एनाकोंडा (9 से 14 फीट तक) से बड़ा होता है। साइज का यह अंतर उसे न केवल ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा करने की क्षमता देता है, बल्कि मेटिंग के बाद मेल एनाकोंडा को कंट्रोल करते हुए उसे खाने में मदद भी करता है।

ब्रीडिंग बॉल: जहां एक फीमेल के लिए भिड़ जाते हैं 10-13 मेल

एनाकोंडा का मेटिंग किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। जहां एक फीमेल के लिए 10-13 मेल एक साथ लिपटकर जबरदस्त मुकाबला करते हैं। यह प्रोसेस कई घंटों या दिनों तक चलता है, जिसमें आखिर में सिर्फ एक ही मेल एनाकोंडा सफल हो पाता है। लेकिन इतनी भीड़, दबाव और एनर्जी खत्म हो जाने की वजह से स्थिति ऐसी बन जाती है कि फीमेल उसी मेल को खा जाती है जिसने अभी-अभी उसके साथ मेटिंग किया था।

फीमेल अपने साथी मेल को क्यों खा जाती है?

फीमेल एनाकोंडा प्रेग्नेंट होने की वजह से वह महीनों तक ठीक से शिकार नहीं कर पाती, इसलिए मेल एनाकोंडा को खाना उसके लिए एक ही बार में मिलने वाला सुपरफूड होता है। जिससे उसे प्रोटीन, एनर्जी और बच्चे पैदा करने की ताकत मिलती है। इसके अलावा दलदली इलाकों में शिकार हमेशा नहीं मिलता, इसलिए तुरंत एनर्जी के लिए साथी को खाना उसके लिए आसान और असरदार तरीका होता है।

सबसे चौंकाने वाली बात

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मेल एनाकोंडा को इस खतरे का पता होता है। फिर भी वे जानबूझकर यह रिस्क उठाते हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी जान बचाने से ज्यादा जरूरी अपने वंश (Genes) को आगे बढ़ाना होता है। जंगल का नियम इंसान की सोच से अलग है यहां कई बार खुद जिंदा रहने से ज्यादा, अपनी प्रजाति को जिंदा रखना मायने रखता है।

ये भी पढ़ें

Indian Bridal Trends 2025: हल्दी में फ्लोरल तो कॉकटेल में सनडाउनर वाइब, ये हैं 2025 के टॉप ब्राइडल ट्रेंड्स
लाइफस्टाइल
Indian Bridal Trends 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

wild life

Published on:

29 Nov 2025 11:06 pm

Hindi News / Lifestyle News / संबंध बनाते ही मेल पार्टनर को निगल जाती है फीमेल एनाकोंडा, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

न्यू मैरिड कपल्स के बीच छाया ‘मिनीमून’ ट्रेंड, जानिए यह हनीमून से कैसे है अलग?

Minimoon vs Honeymoon
लाइफस्टाइल

एक्टर धर्मेंद्र की शोले वाली बाइक 50 साल बाद कैसी है, इमोशनल करने वाला VIDEO ‘पत्रिका’ पर देखिए

Dharmendra death, Dharmendra hema malini, Dharmendra news, dharmendra Bike, Dharmendra Sholay Bike,
लाइफस्टाइल

Indian Bridal Trends 2025: हल्दी में फ्लोरल तो कॉकटेल में सनडाउनर वाइब, ये हैं 2025 के टॉप ब्राइडल ट्रेंड्स

Indian Bridal Trends 2025
लाइफस्टाइल

Rafflesia Hasseltii Flower: सड़ी लाश जैसी बदबू, फिर भी इस ‘रहस्यमयी फूल’ का साइंटिस्ट ने 13 साल तक किया इंतजार! जानिए क्या है ये

Rafflesia Hasseltii Flower
लाइफस्टाइल

Top 5 Mysterious Places: दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी जगहें, जहां से कोई लौटकर नहीं आता!

5 Most Mysterious Places in the World
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.