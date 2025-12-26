26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

लाइफस्टाइल

Fig Milk Benefits: पाचन कमजोर है? आज से अपनाएं अंजीर और दूध का कॉम्बिनेशन

Fig Milk Benefits: अगर आपका पाचन अक्सर गड़बड़ रहता है, पेट भारी महसूस होता है या कब्ज की शिकायत रहती है, तो अंजीर और दूध का कॉम्बिनेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर यह घरेलू उपाय न सिर्फ पाचन तंत्र को बेहतर करता है, बल्कि शरीर को अंदर से ताकत

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 26, 2025

Anjeer Milk Benefits, Fig Milk for Digestion, अंजीर और दूध के फायदे,

Fig Milk for Constipation Relief|फोटो सोर्स –Gemini

Fig Milk Benefits: अगर आपका पाचन अक्सर गड़बड़ रहता है, पेट भारी महसूस होता है या कब्ज की शिकायत रहती है, तो अंजीर और दूध का कॉम्बिनेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर यह घरेलू उपाय न सिर्फ पाचन तंत्र को बेहतर करता है, बल्कि शरीर को अंदर से ताकत देकर एनर्जी और नेचुरल ग्लो भी बढ़ाने में मदद करता है।आयुर्वेद में इस मिश्रण को लंबे समय से सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया है।

क्यों खास है अंजीर और दूध?

अंजीर में प्राकृतिक फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। वहीं दूध प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। जब दोनों को साथ लिया जाता है, तो शरीर को डबल पोषण मिलता है और कमजोरी दूर होने लगती है।

पाचन रहेगा दुरुस्त

रातभर दूध में भिगोई गई अंजीर सुबह खाने से पेट हल्का महसूस होता है। यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत दे सकती है। अंजीर का फाइबर आंतों की सफाई में मदद करता है और दूध पेट को शांत रखने का काम करता है।

हड्डियों को मिलती है मजबूती

इस कॉम्बिनेशन में मौजूद कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम हड्डियों के लिए फायदेमंद होते हैं। नियमित सेवन से हड्डियां मजबूत रहती हैं और जोड़ों में दर्द की शिकायत कम हो सकती है, खासकर बढ़ती उम्र में।

त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद

अंजीर में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की चमक बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। वहीं दूध त्वचा को पोषण देता है। इसके अलावा, यह मिश्रण बालों की जड़ों को मजबूत करने और रूखेपन को कम करने में भी मदद कर सकता है।

कैसे करें सेवन?

  • 3 से 5 सूखी अंजीर लें।
  • उन्हें अच्छी तरह धोकर एक गिलास दूध में रातभर भिगो दें।
  • सुबह अंजीर चबाकर खाएं और दूध पी लें।
  • चाहें तो दूध को हल्का गुनगुना कर सकते हैं।

ध्यान रखने वाली बातें

हर चीज की तरह इसका सेवन भी संतुलित मात्रा में ही करें। जरूरत से ज्यादा लेने पर पेट भारी लग सकता है। अगर आपको किसी तरह की गंभीर बीमारी है या आप नियमित दवाएं लेते हैं, तो इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

