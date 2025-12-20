20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Amla Benefits For Liver: लिवर का इंजन कमजोर हो गया है? जानिए आंवला कैसे करता है टॉक्सिन्स की सफाई

Amla Benefits For Liver: क्या आप फैटी लिवर या शराब की समस्या से परेशान हैं? जानिए कैसे 'आंवला' आपके लिवर को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स और रीबूट करता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 20, 2025

Amla Benefits For Liver, Fatty Liver Home Remedies, Liver Detox Tips in Hindi, Amla Juice Benefits.

Amla benefits/ फोटो सोर्स- GeminiAI

Amla Benefits For Liver: लिवर को हमारे शरीर का 'इंजन' और 'मेटाबॉलिक हब' भी कहा जाता है। यह खाने को डाइजेस्ट करने से लेकर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने तक का काम करता है। लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल जिसमें हम लोग जंक फूड खाते हैं और अल्कोहल (शराब) के पीने से 'फैटी लिवर' की समस्या बहुत आम हो गई है। आयुर्वेद के अनुसार, अगर आप अपने लिवर को रीबूूट करना चाहते हैं, तो आंवला सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। यह लीवर की कोशिकाओं (Cells) को रिपेयर कर उसे नई एनर्जी देता है।

Amla for Fatty Liver: लिवर पर जमी चर्बी को पिघलाने में मदद करता है आंवला

आजकल नॉन-अल्कोहलिक फैटी लीवर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। आंवला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो लिवर में जमे हुए एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही लिवर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे लिवर में चर्बी जमा नहीं हो पाती और वह अच्छे से काम करता है।

Alcohol Damage Repair: शराब पीने वालों के लिए क्यों जरूरी है आंवला?

जो लोग अल्कोहल (शराब) का सेवन करते हैं, उनके लिवर टिश्यूज धीरे-धीरे डैमेज होने लगते है। जिससे 'लिवर सिरोसिस' का खतरा बढ़ जाता है। आंवला में मौजूद विटामिन-सी और उसमे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स अल्कोहल से होने वाले स्ट्रेस को कम करते हैं। यह लिवर की सूजन (Inflammation) को रोकता है और टिश्यूज को दोबारा ठीक (Repair) करने में मदद करता है।

Protect Liver Naturally: लिवर में सूजन और निशान बनने से रोकता है आंवला

लिवर में बार-बार सूजन आने से वहां निशान (Fibrosis) बनने लगते हैं। आंवला का नियमित सेवन लिवर को इंटरनल सुरक्षा देता है। यह नएंजाइम्स के लेवल को बैलेंस रखता है, जिससे न टॉक्सिक पदार्थों से होने वाली बीमारियों से बचा रहता है।

Liver Detox Home Remedies: लिवर को साफ करने के 3 आसान घरेलू उपाय

  • आंवला और एलोवेरा: सुबह खाली पेट 10 मिली आंवला जूस और 10 मिली एलोवेरा जूस को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से लिवर की गंदगी तेजी से साफ होती है।
  • सूखा आंवला: जिन लोगों को शराब की लत होती है या बार-बार बाहर का खाना खाते हैं। उन लोगों को दिन में 2-3 बार सूखे आंवले के टुकड़े चूसने चाहिए।
  • शहद के साथ: लिवर की मजबूत करने के लिए आधा चम्मच आंवला चूर्ण को एक चम्मच शहद के साथ लेना भी फायदेमंद होता है।

ये भी पढ़ें

Amla Benefits: सिर्फ एक आंवला रोज लें! लिवर डिटॉक्स होगा, बाल-त्वचा चमकेंगे और शुगर रहेगी कंट्रोल
लाइफस्टाइल
Amla benefits, amla benefits for skin and hair, sugar detox amla

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

20 Dec 2025 02:05 pm

Hindi News / Lifestyle News / Amla Benefits For Liver: लिवर का इंजन कमजोर हो गया है? जानिए आंवला कैसे करता है टॉक्सिन्स की सफाई

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

क्या है ये कॉस्प्ले की अनोखी दुनिया, जानिए आप कैसे बन सकते हैं इसका हिस्सा

Avatar Cosplay, What is Cosplay, Comic con Jaipur 2026, Comic con Jaipur kab hai,
लाइफस्टाइल

सिर्फ 45 मिनट में करें फुल-बॉडी वर्कआउट और पाएं बेस्ट रिजल्ट्स

45-minute exercise routine, Effective home workouts, Full-body calorie burn exercises,
लाइफस्टाइल

प्यार, संस्कार और शुभता वाले बेबी बॉय नाम, भारती–हर्ष स्पेशल

Meaningful Hindi baby boy names, Trendy baby boy names India, Baby names with success & happiness,
लाइफस्टाइल

Rum Benefits and Side Effects : “सर्दी में रम दवा है…?”, इस पर कैंसर डॉक्टर की ये बातें आंखें खोल देंगी

Rum Benefits and Side Effects, Rum Benefits In Hindi, Cancer Doctor Explain Rum Old Monk, Rum Old Monk Pine ke fayde hain,
स्वास्थ्य

जैस्मिन भसीन के बैग से निकली ये सारी चीजें, देखकर चौक जाएंगे!

Jasmine Bhasin bag essentials, Celebrity Whats In My Bag,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.