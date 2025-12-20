Amla Benefits For Liver: लिवर का इंजन कमजोर हो गया है? जानिए आंवला कैसे करता है टॉक्सिन्स की सफाई

Amla benefits/ फोटो सोर्स- GeminiAI
Amla Benefits For Liver: लिवर को हमारे शरीर का 'इंजन' और 'मेटाबॉलिक हब' भी कहा जाता है। यह खाने को डाइजेस्ट करने से लेकर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने तक का काम करता है। लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल जिसमें हम लोग जंक फूड खाते हैं और अल्कोहल (शराब) के पीने से 'फैटी लिवर' की समस्या बहुत आम हो गई है। आयुर्वेद के अनुसार, अगर आप अपने लिवर को रीबूूट करना चाहते हैं, तो आंवला सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। यह लीवर की कोशिकाओं (Cells) को रिपेयर कर उसे नई एनर्जी देता है।
आजकल नॉन-अल्कोहलिक फैटी लीवर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। आंवला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो लिवर में जमे हुए एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही लिवर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे लिवर में चर्बी जमा नहीं हो पाती और वह अच्छे से काम करता है।
जो लोग अल्कोहल (शराब) का सेवन करते हैं, उनके लिवर टिश्यूज धीरे-धीरे डैमेज होने लगते है। जिससे 'लिवर सिरोसिस' का खतरा बढ़ जाता है। आंवला में मौजूद विटामिन-सी और उसमे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स अल्कोहल से होने वाले स्ट्रेस को कम करते हैं। यह लिवर की सूजन (Inflammation) को रोकता है और टिश्यूज को दोबारा ठीक (Repair) करने में मदद करता है।
लिवर में बार-बार सूजन आने से वहां निशान (Fibrosis) बनने लगते हैं। आंवला का नियमित सेवन लिवर को इंटरनल सुरक्षा देता है। यह नएंजाइम्स के लेवल को बैलेंस रखता है, जिससे न टॉक्सिक पदार्थों से होने वाली बीमारियों से बचा रहता है।
