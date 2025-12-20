Amla Benefits For Liver: लिवर का इंजन कमजोर हो गया है? जानिए आंवला कैसे करता है टॉक्सिन्स की सफाई

Amla Benefits For Liver: लिवर को हमारे शरीर का 'इंजन' और 'मेटाबॉलिक हब' भी कहा जाता है। यह खाने को डाइजेस्ट करने से लेकर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने तक का काम करता है। लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल जिसमें हम लोग जंक फूड खाते हैं और अल्कोहल (शराब) के पीने से 'फैटी लिवर' की समस्या बहुत आम हो गई है। आयुर्वेद के अनुसार, अगर आप अपने लिवर को रीबूूट करना चाहते हैं, तो आंवला सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। यह लीवर की कोशिकाओं (Cells) को रिपेयर कर उसे नई एनर्जी देता है।