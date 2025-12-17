17 दिसंबर 2025,

बुधवार

लाइफस्टाइल

Amla Chayavanprash Recipe: मिलावटी च्यवनप्राश को कहें बाय! मशहूर व्लॉगर से सीखें घर पर 'शाही च्यवनप्राश' बनाने की विधि

Amla Chayavanprash Recipe: घर पर शुद्ध च्यवनप्राश कैसे बनाएं? प्रसिद्ध व्लॉगर ओमकार पवार की सीक्रेट रेसिपी से जानें तुलसी, शिलाजीत और आंवले के गुणों से भरपूर इम्युनिटी बूस्टर बनाने का आसान तरीका।

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 17, 2025

Amla chyawanprash recipe (फोटो सोर्स-GeminiAI)

Amla Chayavanprash Recipe: सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ानी हो या बीमारियों से दूर रहना हो, च्यवनप्राश सबसे अचूक उपाय है। लेकिन क्या आप बाजार में मिलने वाले च्यवनप्राश की शुद्धता को लेकर फिक्रमंद हैं? मशहूर व्लॉगर ओमकार पवार ने एक खास पारंपरिक रेसिपी शेयर की है। केसर, शिलाजीत और तुलसी जैसे शाही गुणों से भरपूर यह च्यवनप्राश आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का सही तरीका।

आंवला च्यवनप्राश की सामग्री (Amla Chyawanprash Ingredients)

मुख्य आधार (Main Base):

  • आंवला: 1.5 किलो (1500 ग्राम)
  • गुड़: 750 ग्राम
  • शुद्ध देसी घी: 50 ग्राम
  • शहद: 50 ग्राम

मसाले (Spices):

  • बड़ी इलायची: 4
  • काली मिर्च: 2 छोटे चम्मच
  • लौंग: 1 छोटा चम्मच
  • छोटी इलायची: 20
  • दालचीनी: 4 इंच का टुकड़ा
  • जीरा: 2 छोटे चम्मच
  • सौंफ: 4 छोटे चम्मच
  • खसखस (Poppy Seeds): 2 छोटे चम्मच
  • जावित्री: 3 पीस
  • तेजपत्ता: 10 पत्ते
  • सोंठ पाउडर (Dry Ginger): 40 ग्राम
  • तुलसी के पत्ते: 20 ग्राम

खास सामग्री (Premium Ingredients)

  • केसर: 1/4 ग्राम
  • गुलाब के पत्ते: 20 ग्राम
  • शीलाजीत: 10 ग्राम
  • चांदी का वरक: 10

इम्युनिटी बूस्टर आंवला च्यवनप्राश बनाने की विधि (Amla Chyawanprash Banane ki Recipe)

स्टेप 1: तैयारी (आंवला और मसाला)

  • सबसे पहले ताजे आंवलों को अच्छी तरह धोकर उबाल लें (स्टीम कर लें)।
  • एक पैन में खड़े मसालों को हल्का भून (roast) लें ताकि उनकी नमी निकल जाए और खुशबू बढ़ जाए।
  • भुने हुए मसालों को ओखली में दरदरा कूट लें या मिक्सर में पीस लें।
  • उबले हुए आंवलों के ठंडा होने पर उनकी गुठलियां निकालकर अलग कर दें।

स्टेप 2: पेस्ट तैयार करना

अब उबले हुए आंवले की कलियों को मिक्सर जार में डालें। इसमें ढेर सारे तुलसी के पत्ते मिलाएं और पीसकर एक एकदम बारीक (smooth) पेस्ट बना लें।

स्टेप 3: पकाने की प्रक्रिया

एक कढ़ाई में इस पेस्ट को निकालें। इसमें घी, गुड़ (Jaggery), सोंठ पाउडर, कुटा हुआ मसाला और गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालें।
इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और अपनी शुरुआती मात्रा से लगभग आधा न रह जाए।

स्टेप 4: अंतिम फिनिशिंग और स्टोरेज

जब मिश्रण अच्छी तरह पक जाए, तो इसे आंच से उतार लें और पूरी तरह ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद इसमें शिलाजीत, शहद (Honey), चांदी का वर्क और ताजी गुलाब की पंखुड़ियां मिलाएं।
तैयार पेस्ट को एक कांच के एयर-टाइट कंटेनर में भरकर रखें।

स्वास्थ्य लाभ (Amla Chyawanprash Health Benefits)

  • इम्युनिटी बूस्टर: आंवला विटामिन-C का सबसे बड़ा स्रोत है और तुलसी एंटी-बैक्टीरियल है, जो सर्दी-खांसी को दूर रखती है।
  • ऊर्जा और जोश: इसमें मौजूद शिलाजीत और केसर शरीर की कमजोरी दूर कर स्टैमिना और एनर्जी बढ़ाते हैं।
  • पाचन में सुधार: सोंठ और भुने हुए मसाले मेटाबॉलिज्म को तेज कर डाइजेशन को अच्छा रखते हैं।
  • दिमागी ताजगी और त्वचा की चमक: शहद और गुलाब की पंखुड़ियां शरीर को डिटॉक्स करती है, जिससे त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है।

