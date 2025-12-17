Amla Chayavanprash Recipe: मिलावटी च्यवनप्राश को कहें बाय! मशहूर व्लॉगर से सीखें घर पर ‘शाही च्यवनप्राश’ बनाने की विधि

Amla chyawanprash recipe (फोटो सोर्स-GeminiAI)
Amla Chayavanprash Recipe: सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ानी हो या बीमारियों से दूर रहना हो, च्यवनप्राश सबसे अचूक उपाय है। लेकिन क्या आप बाजार में मिलने वाले च्यवनप्राश की शुद्धता को लेकर फिक्रमंद हैं? मशहूर व्लॉगर ओमकार पवार ने एक खास पारंपरिक रेसिपी शेयर की है। केसर, शिलाजीत और तुलसी जैसे शाही गुणों से भरपूर यह च्यवनप्राश आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का सही तरीका।
मुख्य आधार (Main Base):
मसाले (Spices):
खास सामग्री (Premium Ingredients)
स्टेप 1: तैयारी (आंवला और मसाला)
स्टेप 2: पेस्ट तैयार करना
अब उबले हुए आंवले की कलियों को मिक्सर जार में डालें। इसमें ढेर सारे तुलसी के पत्ते मिलाएं और पीसकर एक एकदम बारीक (smooth) पेस्ट बना लें।
स्टेप 3: पकाने की प्रक्रिया
एक कढ़ाई में इस पेस्ट को निकालें। इसमें घी, गुड़ (Jaggery), सोंठ पाउडर, कुटा हुआ मसाला और गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालें।
इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और अपनी शुरुआती मात्रा से लगभग आधा न रह जाए।
स्टेप 4: अंतिम फिनिशिंग और स्टोरेज
जब मिश्रण अच्छी तरह पक जाए, तो इसे आंच से उतार लें और पूरी तरह ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद इसमें शिलाजीत, शहद (Honey), चांदी का वर्क और ताजी गुलाब की पंखुड़ियां मिलाएं।
तैयार पेस्ट को एक कांच के एयर-टाइट कंटेनर में भरकर रखें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य