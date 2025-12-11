Amla Candy: आंवला लिवर से लेकर हेयर, स्किन तक के लिए फायदेमंद, घर पर ऐसे बनाएं चटपटी कैंडी

Amla candy, amla candy recipe, amla candy benefits, immunity booster. photo-geminiAI
Amla Candy: सर्दियों के मौसम में आंवला खाना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब बच्चों से लेकर बड़े तक इसके खट्टे टेस्ट की वजह से खाते नहीं है। लेकिन सभी के लिए एक आसान और स्वादिष्ट समाधान है और वो घर पर बनी 'आंवला कैंडी' है। आंवला कैंडी विटामिन C से भरपूर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, स्किन पर नेचुरल ग्लो और बालों में भी मजबूती लाती है। घर पर ही विंटर स्पेशल आंवला कैंडी आसानी से बनाई जा सकती है। जिसे हर उम्र के लोग खा सकते हैं।
आंवला इम्यूनिटी मजबूत करता है। शरीर को बिना केमिकल वाली एनर्जी मिलती है। पाचन को अच्छा करता है। सर्दियों में त्वचा को नेचुरल हाइड्रेशन, बालों में मजबूती और शाइन लाता है।
