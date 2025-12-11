11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

लाइफस्टाइल

Amla Candy: आंवला लिवर से लेकर हेयर, स्किन तक के लिए फायदेमंद, घर पर ऐसे बनाएं चटपटी कैंडी

Amla Candy: सर्दियों में आंवला खाना जितना फायदेमंद है उतना ही मुश्किल है, इसे इसके खट्टे स्वाद की वजह से रोज खाना। लेकिन क्या हो अगर वही आंवला बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी पसंद बन जाए? एक ऐसी खट्टी-मीठी चीज जो इम्यूनिटी भी बढ़ाए और स्वाद भी। जानिए वो रेसिपी जिससे आप घर पर ही इस सुपरफुड को आसान तरीके से बना सकते हैं-

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 11, 2025

Amla candy, amla candy recipe, amla candy benefits, immunity booster. photo-geminiAI

Amla Candy: सर्दियों के मौसम में आंवला खाना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब बच्चों से लेकर बड़े तक इसके खट्टे टेस्ट की वजह से खाते नहीं है। लेकिन सभी के लिए एक आसान और स्वादिष्ट समाधान है और वो घर पर बनी 'आंवला कैंडी' है। आंवला कैंडी विटामिन C से भरपूर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, स्किन पर नेचुरल ग्लो और बालों में भी मजबूती लाती है। घर पर ही विंटर स्पेशल आंवला कैंडी आसानी से बनाई जा सकती है। जिसे हर उम्र के लोग खा सकते हैं।

क्यों खास है आंवला कैंडी?

  1. आंवला में विटामिन C होता है, जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ सर्दी-जुकाम जैसी दिक्कतों से भी बचाता है।
  2. आंवला फाइबर से भरपूर होता है, जो डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखता है और एसिडिटी को कम करता है।
  3. आंवला एक बेहतरीन नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, जो लिवर की सफाई में मदद करता है।
  4. रोजाना थोड़ी-सी आंवला कैंडी स्किन को हाइड्रेटेड और बालों को हेल्दी रखती है।

आंवला कैंडी बनाने की आसान रेसिपी

  1. सबसे पहले आंवले को धोकर 5 से 7 मिनट तक हल्का उबाल लें। फिर ठंडा होने पर उसकी फांकें अलग करकर और बीज को निकाल लें।
  2. उसके बाद बाउल में आंवले के साथ चीनी/गुड़ मिलाएं। 2 से 3 दिन तक ढ़ककर रखें और रोज चलाएं। इससे आंवला अपने रस में भीग जाता है और सिरप बन जाता है।
  3. फिर आंवला फांकों को ट्रे पर फैलाकर 3 से 4 दिनों तक धूप में सूखने दें।
  4. सूख जाने पर इसमें काला नमक और काली मिर्च मिला दें। ये सब इसे टेस्टी और हेल्दी बना देता है।
  5. कैंडी को एयरटाइट कंटेनर में रखें ताकि वो खराब ना हो और ज्यादा दिन तक चलें।

सेहत के बड़े फायदे-

आंवला इम्यूनिटी मजबूत करता है। शरीर को बिना केमिकल वाली एनर्जी मिलती है। पाचन को अच्छा करता है। सर्दियों में त्वचा को नेचुरल हाइड्रेशन, बालों में मजबूती और शाइन लाता है।

