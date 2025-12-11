11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Bobby Deol Fitness Secrets: “जिम का कमाल नहीं…”, बॉबी देओल की मस्कुलर बॉडी का ये है राज!

Bobby Deol Fitness Secrets: आजकल हर कोई 56 साल के बॉबी देओल की बॉडी फिटनेस से आकर्षित हो रहा है। डॉ. पलनियाप्पन मणिक्कम ने यह राज खोला है कि इस उम्र में भी बॉबी इतने फिट कैसे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Nidhi Yadav

Dec 11, 2025

Deol fitness secrets, Bobby Deol diet plan, Bobby Deol body transformation, Bobby Deol workout and diet, Bobby Deol hot body ka secret, Bobby Deol fitness routine Hindi, Bobby Deol fitness secrets diet plan Hindi

Bobby Deol fitness secrets photo- insta@iambobbydeol

Bobby Deol Fitness Secrets: फिल्म 'एनिमल' में बॉबी देओल का शानदार लुक देखकर हर कोई उनकी फिटनेस का राज जानना चाहता है। 56 साल की उम्र में भी इतनी फिट बॉडी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि बॉबी की इस मस्कुलर बॉडी का कारण (Bobby Deol fitness fitness secrets) क्या है। सब लोग ये सोचकर हैरान हैं कि आखिर ये संभव कैसे है।

सिर्फ जिम जाने का ही कमाल नहीं- डॉ. पाल

डॉ. पलनियाप्पन मणिक्कम, जो डॉ. पाल के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि यह सिर्फ जिम जाने का ही कमाल नहीं है, बल्कि बॉबी की संतुलित खाने की आदतों का परिणाम है। डॉ. पाल यह भी कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ऐसे डाइट चार्ट को अपनाएगा तो उसके लिए ऐसा शरीर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए जानते हैं कि डॉ. पाल के अनुसार वो कौनसे टॉप राज हैं जिन्हें अपनाकर हर कोई बॉबी जैसा शरीर बना सकता है।

Bobby Deol fitness Routine | बॉबी देओल की फिटनेस का राज

  1. नाश्ते में अंडे - High Protein Breakfast

डॉ. पाल का कहना है कि बॉबी देओल नाश्ते में अंडे खाते हैं। आप भी ब्रेकफास्ट में अंडे शामिल करना चाहते हैं तो अंडे का सफेद भाग शामिल करें, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी को पूरी तरह से छोड़ने की जरुरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के लिहाज से बस इसकी मात्रा नियंत्रित रखें।

  1. ब्रेड से दूरी - Controlled Carbs

डॉ. पाल का कहना है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। बॉबी ने भी बताया है कि जब उनको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखनी होती है तो वे ब्रेड नहीं खाते हैं। इसी पर डॉ. पाल ने कहा है कि जब लोग जिम करते हैं तो कार्ब्स का सेवन बढ़ा देते हैं (यानि अंडे के साथ ब्रेड खाना)। कार्बोहाइड्रेट का सेवन अगर उचित मात्रा में ही किया जाए तो यह बेहतर फायदा मिलता है।

  1. ओट्स - For Fibre and Gut Health

ओट्स बॉबी देओल की डाइट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉ. पाल का कहना है कि ओट्स में मौजूद फाइबर आंत के बैक्टीरिया को पोषण देता है और चीनी के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे ऊर्जा का स्थिर स्तर बना रहता है।

  1. लीन प्रोटीन और सब्जियां (Lean Protein and Veggies)

बॉबी देओल अपने भोजन में ग्रिल्ड चिकन, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां और लीन प्रोटीन को भी शामिल करते हैं। डॉ. पाल का कहना है कि स्लिम रहने के लिए लीन प्रोटीन और हरी सब्जियां बहुत आवश्यक हैं। चिकन और मछली मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन प्रदान करते हैं, जबकि सब्जियां पाचन में सहायता के लिए फाइबर की आपूर्ति करती हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि कम तेल और पोषक तत्वों की नियंत्रित मात्रा भी बहुत जरूरी होती है।

ये भी पढ़ें

Amrood Ke Nuksan: इन 5 लोगों को अमरूद नहीं खाना चाहिए? बीमारी से जुड़ा है कारण
लाइफस्टाइल
Amrood khane ke nuksan, Avoid eating Amrood in illness

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bobby Deol

Bollywood

Bollywood News

Published on:

11 Dec 2025 04:35 pm

Hindi News / Lifestyle News / Bobby Deol Fitness Secrets: “जिम का कमाल नहीं…”, बॉबी देओल की मस्कुलर बॉडी का ये है राज!

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

खट्टा आंवला नहीं खाया जाता? तो घर पर ही बनाए ये विंटर स्पेशल आंवला कैंडी

लाइफस्टाइल

इन 5 लोगों को अमरूद से बना लेनी चाहिए दूरी!

Amrood khane ke nuksan, Avoid eating Amrood in illness
लाइफस्टाइल

Exclusive : "द बंगाल फाइल्स" के एक्टर ने आउटसाइडर्स होने का दर्द बताया

Darshan Kumar exclusive interview, Darshan Kumar struggle story, Darshan Kumar life struggle, Darshan Kumar success journey,
Patrika Special News

Toilet Cleaner Mistake: आप भी टॉयलेट साफ करते वक्त कर रहे हैं ये बड़ी गलती, तो हो जाइए सावधान!

Toilet Cleaning Mistake, Toilet Cleaner Danger, Mixing Toilet Cleaners,
लाइफस्टाइल

Winter Digestion Tips: पेट फूलने से परेशान? सर्दियों में ये चीजें जरूर खाएं

digestion improvement tips, winter digestion tips, home remedies for gas,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.