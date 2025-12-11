Bobby Deol Fitness Secrets: “जिम का कमाल नहीं…”, बॉबी देओल की मस्कुलर बॉडी का ये है राज!

Bobby Deol fitness secrets photo- insta@iambobbydeol
Bobby Deol Fitness Secrets: फिल्म 'एनिमल' में बॉबी देओल का शानदार लुक देखकर हर कोई उनकी फिटनेस का राज जानना चाहता है। 56 साल की उम्र में भी इतनी फिट बॉडी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि बॉबी की इस मस्कुलर बॉडी का कारण (Bobby Deol fitness fitness secrets) क्या है। सब लोग ये सोचकर हैरान हैं कि आखिर ये संभव कैसे है।
डॉ. पलनियाप्पन मणिक्कम, जो डॉ. पाल के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि यह सिर्फ जिम जाने का ही कमाल नहीं है, बल्कि बॉबी की संतुलित खाने की आदतों का परिणाम है। डॉ. पाल यह भी कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ऐसे डाइट चार्ट को अपनाएगा तो उसके लिए ऐसा शरीर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए जानते हैं कि डॉ. पाल के अनुसार वो कौनसे टॉप राज हैं जिन्हें अपनाकर हर कोई बॉबी जैसा शरीर बना सकता है।
डॉ. पाल का कहना है कि बॉबी देओल नाश्ते में अंडे खाते हैं। आप भी ब्रेकफास्ट में अंडे शामिल करना चाहते हैं तो अंडे का सफेद भाग शामिल करें, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी को पूरी तरह से छोड़ने की जरुरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के लिहाज से बस इसकी मात्रा नियंत्रित रखें।
डॉ. पाल का कहना है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। बॉबी ने भी बताया है कि जब उनको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखनी होती है तो वे ब्रेड नहीं खाते हैं। इसी पर डॉ. पाल ने कहा है कि जब लोग जिम करते हैं तो कार्ब्स का सेवन बढ़ा देते हैं (यानि अंडे के साथ ब्रेड खाना)। कार्बोहाइड्रेट का सेवन अगर उचित मात्रा में ही किया जाए तो यह बेहतर फायदा मिलता है।
ओट्स बॉबी देओल की डाइट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉ. पाल का कहना है कि ओट्स में मौजूद फाइबर आंत के बैक्टीरिया को पोषण देता है और चीनी के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे ऊर्जा का स्थिर स्तर बना रहता है।
बॉबी देओल अपने भोजन में ग्रिल्ड चिकन, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां और लीन प्रोटीन को भी शामिल करते हैं। डॉ. पाल का कहना है कि स्लिम रहने के लिए लीन प्रोटीन और हरी सब्जियां बहुत आवश्यक हैं। चिकन और मछली मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन प्रदान करते हैं, जबकि सब्जियां पाचन में सहायता के लिए फाइबर की आपूर्ति करती हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि कम तेल और पोषक तत्वों की नियंत्रित मात्रा भी बहुत जरूरी होती है।
