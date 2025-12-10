10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Winter Gut Care: ठंड में पेट फूलना हो गया है आम? ये देसी नुस्खे देंगे आराम

Winter Gut Care: सर्दियों के आते ही लोगों को पेट फूलने, गैस और भारीपन की परेशानी ज्यादा महसूस होने लगती है। ठंड में शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से खाना देर से पचता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 10, 2025

digestion improvement tips, winter digestion tips, home remedies for gas,

Winter bloating remedies|फोटो सोर्स -Freepik

Winter Gut Care: सर्दियों में ठंडी हवा और भारी खान-पान की वजह से पेट फूलना, गैस और भारीपन आम समस्या बन जाती है। ऐसे में दवाओं पर निर्भर रहने की बजाय अगर आप कुछ आसान देसी नुस्खे अपनाएं, तो पाचन जल्दी सुधर सकता है और पेट हल्का महसूस होता है। यहां जानिए वे घरेलू उपाय जो सर्दियों में आपके गट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

क्यों बढ़ जाती है सर्दी में ब्लोटिंग?

  • पानी पीने की मात्रा कम हो जाती है
  • शारीरिक गतिविधि घट जाती है
  • तला-भुना और भारी खाना ज्यादा खाया जाता है
  • मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है

पपीता

पपीता सर्दियों में पेट को राहत देने वाला सबसे आसान फल माना जाता है। इसमें मौजूद पपेन नाम का एंजाइम खाने में मौजूद प्रोटीन को जल्दी तोड़ देता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और गैस बनने की समस्या कम होती है।पपीते में फाइबर भी भरपूर होता है, जो आंतों की मूवमेंट को स्मूथ रखता है। इसे सुबह के नाश्ते में शामिल करें पेट पूरे दिन हल्का महसूस होगा।

अदरक की चाय

सर्द मौसम और अदरक की चाय एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अदरक में मौजूद ज़िंगिबेन जैसे प्राकृतिक एंजाइम पेट की सूजन को कम करते हैं और गैस बनने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं।हल्की अदरक वाली चाय दिन में एक–दो बार लेने से पेट की जलन, भारीपन और ब्लोटिंग जैसी रोजमर्रा की दिक्कतों में राहत मिल सकती है।

हल्दी

हल्दी सिर्फ खाने का रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि पेट की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। हल्दी का सक्रिय तत्व करक्यूमिन शरीर में सूजन कम करता है और पाचन को सपोर्ट करता है।अगर हल्दी को चाय या गुनगुने पानी में मिलाकर लिया जाए, तो यह गैस और पेट फुलने की समस्या में आराम पहुंचा सकती है। ठंड में इसे रोजाना डाइट में शामिल करने से आंतों की सूजन कम होती है।

चिया सीड्स

चिया सीड्स पानी में मिलते ही जेल जैसी परत बना लेते हैं, जो पेट में जाकर मल को नरम बनाती है और ब्लोटिंग कम करती है। ये आंत के अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है।इन्हें सलाद पर छिड़क कर, दही में मिलाकर या रात भर भिगोकर सुबह पानी के साथ लिया जा सकता है। यह पेट को हल्का रखता है और वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है।

ये भी पढ़ें

Winter Healthy Tips: सर्दियों में सेहत बिगाड़ सकती हैं ये ड्रिंक्स, बढ़ाती हैं बलगम और खांसी
लाइफस्टाइल
unhealthy winter drinks, immunity tips for winter, foods that cause cough and cold,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

10 Dec 2025 04:28 pm

Hindi News / Lifestyle News / Winter Gut Care: ठंड में पेट फूलना हो गया है आम? ये देसी नुस्खे देंगे आराम

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Exclusive : "द बंगाल फाइल्स" के एक्टर ने आउटसाइडर्स होने का दर्द बताया

Darshan Kumar exclusive interview, Darshan Kumar struggle story, Darshan Kumar life struggle, Darshan Kumar success journey,
Patrika Special News

Toilet Cleaner Mistake: आप भी टॉयलेट साफ करते वक्त कर रहे हैं ये बड़ी गलती, तो हो जाइए सावधान!

Toilet Cleaning Mistake, Toilet Cleaner Danger, Mixing Toilet Cleaners,
लाइफस्टाइल

Kitchen से Office तक, खड़े होकर खाया खाना कैसे बिगाड़ देता है आपका डाइजेशन?

Standing While Eating Effects, Digestion Problems, Healthy Eating Habits, खड़े होकर खाना नुकसान, Wrong Eating Posture, Digestion Tips Hindi,
लाइफस्टाइल

Alcohol Airport Limit In India: प्लेन से शराब लाने-ले जाने के जान लें जरुरी नियम

Alcohol Airport Limit In India
लाइफस्टाइल

Amla Freshness Guide: बस एक सिंपल स्टेप अपनाएं और पूरा सीजन आंवला रहेगा ज्यों का त्यों

Amla Preservation Tips, Amla Fresh Storage Jugad,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.