Winter Gut Care: ठंड में पेट फूलना हो गया है आम? ये देसी नुस्खे देंगे आराम

Winter Gut Care: सर्दियों में ठंडी हवा और भारी खान-पान की वजह से पेट फूलना, गैस और भारीपन आम समस्या बन जाती है। ऐसे में दवाओं पर निर्भर रहने की बजाय अगर आप कुछ आसान देसी नुस्खे अपनाएं, तो पाचन जल्दी सुधर सकता है और पेट हल्का महसूस होता है। यहां जानिए वे घरेलू उपाय जो सर्दियों में आपके गट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
पपीता सर्दियों में पेट को राहत देने वाला सबसे आसान फल माना जाता है। इसमें मौजूद पपेन नाम का एंजाइम खाने में मौजूद प्रोटीन को जल्दी तोड़ देता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और गैस बनने की समस्या कम होती है।पपीते में फाइबर भी भरपूर होता है, जो आंतों की मूवमेंट को स्मूथ रखता है। इसे सुबह के नाश्ते में शामिल करें पेट पूरे दिन हल्का महसूस होगा।
सर्द मौसम और अदरक की चाय एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अदरक में मौजूद ज़िंगिबेन जैसे प्राकृतिक एंजाइम पेट की सूजन को कम करते हैं और गैस बनने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं।हल्की अदरक वाली चाय दिन में एक–दो बार लेने से पेट की जलन, भारीपन और ब्लोटिंग जैसी रोजमर्रा की दिक्कतों में राहत मिल सकती है।
हल्दी सिर्फ खाने का रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि पेट की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। हल्दी का सक्रिय तत्व करक्यूमिन शरीर में सूजन कम करता है और पाचन को सपोर्ट करता है।अगर हल्दी को चाय या गुनगुने पानी में मिलाकर लिया जाए, तो यह गैस और पेट फुलने की समस्या में आराम पहुंचा सकती है। ठंड में इसे रोजाना डाइट में शामिल करने से आंतों की सूजन कम होती है।
चिया सीड्स पानी में मिलते ही जेल जैसी परत बना लेते हैं, जो पेट में जाकर मल को नरम बनाती है और ब्लोटिंग कम करती है। ये आंत के अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है।इन्हें सलाद पर छिड़क कर, दही में मिलाकर या रात भर भिगोकर सुबह पानी के साथ लिया जा सकता है। यह पेट को हल्का रखता है और वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है।
