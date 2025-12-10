Winter Gut Care: ठंड में पेट फूलना हो गया है आम? ये देसी नुस्खे देंगे आराम

हल्दी सिर्फ खाने का रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि पेट की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। हल्दी का सक्रिय तत्व करक्यूमिन शरीर में सूजन कम करता है और पाचन को सपोर्ट करता है।अगर हल्दी को चाय या गुनगुने पानी में मिलाकर लिया जाए, तो यह गैस और पेट फुलने की समस्या में आराम पहुंचा सकती है। ठंड में इसे रोजाना डाइट में शामिल करने से आंतों की सूजन कम होती है।