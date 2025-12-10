Deadly Toilet Cleaner Mistake: टॉयलेट साफ करते वक्त की ये गलती पड़ सकती है सांसों पर भारी, पहुंचा सकती है ICU तक

Deadly Toilet Cleaner Mistake: घर की साफ-सफाई को हम लोग आसान और सेफ काम मानते हैं। लेकिन कौन जानता था कि टॉयलेट साफ करने की एक आम आदत जानलेवा साबित हो सकती है। हाल ही में सामने आया एक मामला जिसमें टॉयलेट में दो अलग-अलग तरह के क्लीनर मिलाने से ऐसी जहरीली गैस बनी कि एक महिला को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसे तुरंत ICU में भर्ती कराना पड़ा। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. अंकित भाटिया ने चेतावनी दी है कि कैसे एसिड वाले क्लीनर को ब्लीच के साथ मिलाना जानलेवा हो सकता है।