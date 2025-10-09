Bathroom Hygiene Tips : बाथरूम की इन 3 चीजों को शेयर करना पड़ सकता है भारी

वैज्ञानिकों ने इस तरह के जोखिम को साबित करने के लिए कोई पक्का टेस्ट या ट्रायल (जिसे “गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी” कहा जाता है) नहीं किया है। ऐसा ट्रायल तभी संभव होता जब एक ग्रुप के लोगों को जानबूझकर किसी और के इस्तेमाल किए हुए रेजर से शेव करने को कहा जाता, और फिर उनकी तुलना उन लोगों से की जाती जो अपना रेजर इस्तेमाल करते हैं ताकि देखा जा सके कि किसे संक्रमण हुआ।

लेकिन जाहिर है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करना न तो नैतिक है और न ही सुरक्षित, इसलिए ऐसे ट्रायल नहीं किए जाते।

लेकिन कुछ अन्य अध्ययन भी हैं जो हमें कुछ सुराग देते हैं।