Can Diabetics Eat Curd: डायबिटीज में दही खाना फायदेमंद या नुकसानदायक? आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानिए

आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार दही पोषक तत्वों और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। लेकिन अगर दही को सही मात्रा और सही समय पर खाया जाए, तो यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भीफायदेमंद साबित हो सकती है।दही का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाती। साथ ही इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।