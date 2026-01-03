Can Diabetics Eat Curd: डायबिटीज में दही खाना फायदेमंद या नुकसानदायक? आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानिए

Is curd safe for diabetes patients|फोटो सोर्स - Patrika.com
Can Diabetics Eat Curd:डायबिटीज के मरीजों के लिए सही डाइट चुनना हमेशा एक चुनौती रहता है, खासकर जब बात रोजमर्रा के खाने की हो। दही को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन शुगर के मरीज इसे लेकर अक्सर असमंजस में रहते हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, डायबिटीज में दही खाना पूरी तरह गलत नहीं है, बल्कि इसे सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो यह फायदेमंद भी हो सकता है।
आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार दही पोषक तत्वों और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। लेकिन अगर दही को सही मात्रा और सही समय पर खाया जाए, तो यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भीफायदेमंद साबित हो सकती है।दही का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाती। साथ ही इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन शुगर लेवल को संतुलित रखने में सहायक होते हैं।
दही कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12 और पोटैशियम का अच्छा स्रोत है, जो शरीर को जरूरी ताकत देता है।
दही पेट की समस्याओं को कम करती है और गैस, कब्ज जैसी दिक्कतों से राहत दिलाती है।
नियमित और सीमित मात्रा में दही खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे ओवरईटिंग से बचाव होता है।
दही का संतुलित सेवन इंसुलिन की संवेदनशीलता को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है।
आयुर्वेद के अनुसार दाल और दही को एक साथ खाना विरुद्ध आहार माना जाता है। दही की तासीर गर्म और भारी होती है, जबकि ज्यादातर दालें भी पचने में भारी होती हैं। जब दोनों को साथ खाया जाता है, तो पाचन कमजोर हो सकता है, जिससे शरीर में जहरीले तत्व बनने लगते हैं। यही टॉक्सिन्स आगे चलकर त्वचा से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य