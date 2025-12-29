29 दिसंबर 2025,

सोमवार

लाइफस्टाइल

Cold Wave Prevention Food: सर्द हवाओं के बीच खुद को फिट कैसे रखें, एक्सपर्ट से जानिए क्या खाएं और क्या न खाएं

Cold Wave Prevention Food: शीतलहर के दौरान खान-पान पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट से जानिए कि शीतलहर से बचाव के लिए क्या खाना चाहिए और किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 29, 2025

Cold Wave Health Tips, Winter Immunity Diet,

Cold Wave Care Food|फोटो सोर्स – Gemini@Ai

Cold Wave Prevention Food: तेज ठंड और सर्द हवाओं के दौरान शरीर की इम्युनिटी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे सर्दी-जुकाम, जोड़ों का दर्द और थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में सिर्फ गर्म कपड़े पहनना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही खान-पान भी बेहद जरूरी हो जाता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, ठंड के दिनों में कुछ खास फूड्स शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत रखते हैं, जबकि कुछ चीजें सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप भी कोल्ड वेव के बीच खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो जानिए क्या खाना फायदेमंद है और किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए।

एक्सपर्ट से जानिए क्या खाएं और क्या न खाएं

उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। ऐसे मौसम में जरा-सी लापरवाही से सर्दी-खांसी, जोड़ों का दर्द, वायरल और पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, ठंड के मौसम में खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देकर खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है।ठंड के दिनों में शरीर को गर्म रखने और इम्युनिटी मजबूत करने के लिए गर्म, पौष्टिक और ऊर्जा देने वाले आहार को प्राथमिकता देनी चाहिए।

शीतलहर में क्या खाएं

  • मोटे अनाज और साबुत अनाज: बाजरा, रागी और ज्वार जैसे अनाज शरीर को गर्मी और ताकत देते हैं।
  • गुड़ और तिल: गुड़, तिल के लड्डू और तिल का तेल ठंड में बेहद फायदेमंद होता है, इससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है।
  • सूखे मेवे: बादाम, अखरोट और काजू सीमित मात्रा में लें, ये इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं।
  • हरी सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों का साग जैसी मौसमी सब्जियों को भोजन में जरूर शामिल करें।
  • अदरक और लहसुन: अदरक, लहसुन और दालचीनी का काढ़ा या हर्बल ड्रिंक सर्दी-खांसी से बचाव करता है।
  • सूप और गर्म पेय: सब्जियों का सूप, दाल का सूप और हल्का गरम पानी पाचन के लिए अच्छा रहता है।
  • प्रोटीन युक्त आहार: अंडा, दालें और चना जैसे प्रोटीन स्रोत शरीर को ऊर्जा देते हैं।

ठंड के मौसम में कुछ चीजों से परहेज करना भी उतना ही जरूरी है

  • दही, छाछ और बहुत ठंडी चीजों का सेवन कम करें।
  • कोल्ड ड्रिंक और बर्फ वाले पेय से बचें।
  • ज्यादा तला-भुना और अत्यधिक मसालेदार भोजन न करें।
  • कच्ची सब्जियां जैसे खीरा और सलाद सीमित मात्रा में ही लें।
  • दिन में ज्यादा देर तक सोने से बचें।

दिनचर्या पर भी दें ध्यान

सिर्फ खान-पान ही नहीं, सही दिनचर्या भी जरूरी है। रोजाना हल्का योग और प्राणायाम करने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। स्नान से पहले सरसों या तिल के तेल से हल्की मालिश करें और गुनगुने पानी से नहाएं। पर्याप्त पानी पीते रहें, भले ही प्यास कम लगे।

Cold Wave Alert 2025: सर्दी का सितम शुरू! इन खतरनाक बीमारियों ने दी दस्तक, ऐसे रखें सेहत सुरक्षित
स्वास्थ्य
Cold Wave Alert 2025 Health Issues

Hindi News / Lifestyle News / Cold Wave Prevention Food: सर्द हवाओं के बीच खुद को फिट कैसे रखें, एक्सपर्ट से जानिए क्या खाएं और क्या न खाएं

