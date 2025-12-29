Cold Wave Prevention Food: सर्द हवाओं के बीच खुद को फिट कैसे रखें, एक्सपर्ट से जानिए क्या खाएं और क्या न खाएं

Cold Wave Care Food|फोटो सोर्स – Gemini@Ai
Cold Wave Prevention Food: तेज ठंड और सर्द हवाओं के दौरान शरीर की इम्युनिटी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे सर्दी-जुकाम, जोड़ों का दर्द और थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में सिर्फ गर्म कपड़े पहनना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही खान-पान भी बेहद जरूरी हो जाता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, ठंड के दिनों में कुछ खास फूड्स शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत रखते हैं, जबकि कुछ चीजें सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप भी कोल्ड वेव के बीच खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो जानिए क्या खाना फायदेमंद है और किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए।
उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। ऐसे मौसम में जरा-सी लापरवाही से सर्दी-खांसी, जोड़ों का दर्द, वायरल और पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, ठंड के मौसम में खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देकर खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है।ठंड के दिनों में शरीर को गर्म रखने और इम्युनिटी मजबूत करने के लिए गर्म, पौष्टिक और ऊर्जा देने वाले आहार को प्राथमिकता देनी चाहिए।
सिर्फ खान-पान ही नहीं, सही दिनचर्या भी जरूरी है। रोजाना हल्का योग और प्राणायाम करने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। स्नान से पहले सरसों या तिल के तेल से हल्की मालिश करें और गुनगुने पानी से नहाएं। पर्याप्त पानी पीते रहें, भले ही प्यास कम लगे।
