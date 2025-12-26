26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Cold Wave Alert 2025: सर्दी का सितम शुरू! इन खतरनाक बीमारियों ने दी दस्तक, ऐसे रखें सेहत सुरक्षित

Cold Wave Alert 2025 Health Issues: देश में शीतलहर अलर्ट जारी। राजस्थान सहित कई राज्यों में ठंड बढ़ी। जानिए ठंड से होने वाली बीमारियां, खतरे वाले लोग और बचाव के उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 26, 2025

Cold Wave Alert 2025 Health Issues

Cold Wave Alert 2025 Health Issues (photo- freepik)

Cold Wave Alert 2025 Health Issues: भारत के कई हिस्सों में शीतलहर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रही है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे खासकर सुबह और रात के समय ठंड का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस ठंड के दौरान कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है और अपनी सेहत को कैसे सुरक्षित रखें।

ठंड की लहर में होने वाली आम बीमारियां

Cold wave के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे कई तरह की Health Issues सामने आती हैं, जैसे सर्दी, खांसी और फ्लू, गले में खराश और सांस की दिक्कत, अस्थमा और COPD के मरीजों की परेशानी बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा, जोड़ों का दर्द और गठिया, हाइपोथर्मिया (शरीर का तापमान जरूरत से ज्यादा गिर जाना) ठंड में नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल से जुड़ी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ जाता है।

किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा?

Cold Wave Alert 2025 के दौरान कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए

  • बुजुर्ग (60 साल से ऊपर)
  • छोटे बच्चे
  • हार्ट, फेफड़े और अस्थमा के मरीज
  • डायबिटीज और हाई BP वाले लोग
  • कमजोर इम्युनिटी वाले व्यक्ति
  • खुले में काम करने वाले मजदूर और बेघर लोग
  • इन लोगों में ठंड का असर जल्दी और ज्यादा गंभीर रूप में दिखाई देता है।

ठंड के मौसम में सेहत कैसे रखें सुरक्षित?

राजस्थान समेत ठंड प्रभावित राज्यों में रहने वाले लोगों को इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए

  • खुद को गर्म रखें- ऊनी कपड़े, टोपी, मोजे और दस्ताने पहनें।
  • सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें- खासकर बुजुर्ग और बच्चे।
  • गर्म और पौष्टिक आहार लें- सूप, हल्दी वाला दूध, अदरक, लहसुन, गुड़ और तिल फायदेमंद हैं।

Winter Lungs Care: सर्दियों की ठंड और फूलती सांस! डॉक्टर से जानें अपने फेफड़ों को कैसे बचाएं और कब तुरंत अस्पताल जाएं
स्वास्थ्य
Winter Lungs Care, Winter Lungs Care tips
  • पानी पीते रहें - ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी जरूरी है।
  • हल्की धूप लें - इससे विटामिन D मिलेगा और इम्युनिटी मजबूत होगी।
  • बीमारी के लक्षण दिखें तो लापरवाही न करें- सांस फूलना, सीने में दर्द, ज्यादा ठंड लगना हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
  • घर के अंदर भी ठंड से बचाव करें - रात में कमरे को ज्यादा ठंडा न होने दें।

Winter Diet: मौसम बदला है लेकिन क्या आपने अपनी थाली बदली? डॉक्टर से जानें सर्दियों की संजीवनी
स्वास्थ्य
Best Winter Superfoods for Health, Benefits of Mustard Greens in Winter

26 Dec 2025 10:54 am

