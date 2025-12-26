Cold Wave Alert 2025: सर्दी का सितम शुरू! इन खतरनाक बीमारियों ने दी दस्तक, ऐसे रखें सेहत सुरक्षित

Cold Wave Alert 2025 Health Issues: भारत के कई हिस्सों में शीतलहर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रही है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे खासकर सुबह और रात के समय ठंड का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस ठंड के दौरान कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है और अपनी सेहत को कैसे सुरक्षित रखें।