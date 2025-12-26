Cold Wave Alert 2025: सर्दी का सितम शुरू! इन खतरनाक बीमारियों ने दी दस्तक, ऐसे रखें सेहत सुरक्षित

Cold Wave Alert 2025 Health Issues (photo- freepik)
Cold Wave Alert 2025 Health Issues: भारत के कई हिस्सों में शीतलहर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रही है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे खासकर सुबह और रात के समय ठंड का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस ठंड के दौरान कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है और अपनी सेहत को कैसे सुरक्षित रखें।
Cold wave के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे कई तरह की Health Issues सामने आती हैं, जैसे सर्दी, खांसी और फ्लू, गले में खराश और सांस की दिक्कत, अस्थमा और COPD के मरीजों की परेशानी बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा, जोड़ों का दर्द और गठिया, हाइपोथर्मिया (शरीर का तापमान जरूरत से ज्यादा गिर जाना) ठंड में नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल से जुड़ी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ जाता है।
Cold Wave Alert 2025 के दौरान कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए
राजस्थान समेत ठंड प्रभावित राज्यों में रहने वाले लोगों को इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए
