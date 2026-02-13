Colon Cancer Early Symptoms: अगर शरीर दे रहा है ये 5 संकेत… तो तुरंत कराएं कैंसर की जांच!

Mayo Clinic के मुताबिक, कोलन कैंसर अक्सर छोटी-छोटी गांठों से शुरू होता है, जिन्हें पॉलीप्स कहा जाता है। ये शुरुआत में कैंसर नहीं होते, लेकिन समय के साथ कुछ पॉलीप्स कैंसर में बदल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि समय पर जांच करके इन्हें हटाया जा सकता है और कैंसर होने से रोका जा सकता है। पाचन और लिवर से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ Dr Joseph Salhab ने बताया कि कुछ ऐसे शुरुआती संकेत हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।