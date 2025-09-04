Patrika LogoSwitch to English

Colon Cancer: 20 की उम्र में 40 की बीमारी, युवाओं में कोलन कैंसर का बढ़ता खतरा, जानिए बचाव के उपाय

Colon Cancer: हाल ही में एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 'कोलन कैंसर', जिसे कभी बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, अब वह आज की पीढ़ी में तेजी से नजर आ रही है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 04, 2025

Health news, Colon Cancer,Young adult cancer prevention,
Colon cancer risk reduction|फोटो सोर्स – Freepik

Colon Cancer: आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी कई तरह की बीमारियों का कारण बन रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 'कोलन कैंसर', जिसे कभी बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, अब वह आज की पीढ़ी में तेजी से नजर आ रही है। यह कैंसर अब 40 की नहीं, बल्कि 20 की उम्र में भी सामने आने लगा है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में यह बीमारी युवाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं में बदली हुई लाइफस्टाइल इसका मुख्य कारण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही खानपान और कुछ जरूरी आदतों के जरिए इससे बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कि कोलन कैंसर से कैसे बचा जा सकता है।

क्या होता है कोलन कैंसर?

कोलन कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो आंत (colon) या मलाशय (rectum) में होने वाला एक प्रकार का कैंसर है। यह पाचन तंत्र के अंतिम हिस्से को प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत अक्सर छोटे-छोटे पॉलिप्स के रूप में होती है, लेकिन समय के साथ ये कैंसर में बदल सकते हैं।

बदलती लाइफस्टाइल है कोलन कैंसर की वजह

बदलती लाइफस्टाइल, जंक फूड की आदतें, लंबे समय तक बैठे रहना, शराब और स्मोकिंग जैसी आदतें इस खतरे को बढ़ा रही हैं। पहले जहां स्क्रीनिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से 40 से ऊपर के लोगों में इसे कंट्रोल किया जा रहा था, वहीं अब युवा पीढ़ी इसका शिकार बन रही है। लेकिन कुछ साधारण लाइफस्टाइल बदलाव अपनाकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

Colon Cancer Diet Tips: कोलन कैंसर से बचाव?

रेड और प्रोसेस्ड मीट से दूरी बनाएं

बेकन, सॉसेज और हॉट डॉग जैसी प्रोसेस्ड मीट को WHO ने कैंसर का कारण माना है। ज्यादा तली या जली हुई मीट भी आंतों को नुकसान पहुंचाती है। अगर मीट खाते भी हैं, तो इसे कभी-कभार तक सीमित करें।

शराब और स्मोकिंग से परहेज करें

शराब आंतों की परत को नुकसान पहुंचाती है और स्मोकिंग शरीर में हानिकारक केमिकल पहुंचाती है। दोनों ही कोलन कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। इसलिए स्मोकिंग को पूरी तरह छोड़ें और शराब को सीमित मात्रा में ही लें।

ज्यादा फाइबर और पौधों से मिलने वाला आहार लें

फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज पेट को हेल्दी रखने के साथ-साथ कोलन को भी सुरक्षित रखते हैं। फाइबर न केवल पाचन को आसान बनाता है बल्कि आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ाता है, जिससे सूजन और इंफेक्शन का खतरा कम होता है।

आंतों की हेल्थ को सपोर्ट करें

हमारे शरीर की आंतों में मौजूद "गट माइक्रोबायोम" यानी बैक्टीरिया का समूह, कैंसर से बचाव में अहम भूमिका निभाता है। दही, छाछ, अखरोट और पत्तेदार सब्जियां खाने से यह बैक्टीरिया मजबूत होते हैं और आंतें स्वस्थ रहती हैं।

Updated on:

04 Sept 2025 09:47 am

Published on:

04 Sept 2025 09:33 am

