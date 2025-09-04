Colon Cancer: 20 की उम्र में 40 की बीमारी, युवाओं में कोलन कैंसर का बढ़ता खतरा, जानिए बचाव के उपाय

Colon Cancer: आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी कई तरह की बीमारियों का कारण बन रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 'कोलन कैंसर', जिसे कभी बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, अब वह आज की पीढ़ी में तेजी से नजर आ रही है। यह कैंसर अब 40 की नहीं, बल्कि 20 की उम्र में भी सामने आने लगा है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में यह बीमारी युवाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं में बदली हुई लाइफस्टाइल इसका मुख्य कारण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही खानपान और कुछ जरूरी आदतों के जरिए इससे बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कि कोलन कैंसर से कैसे बचा जा सकता है।