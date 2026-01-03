कोरोना मरीजों के लिए नई आफत! फेफड़ों को खराब कर रहा है Candida Auris, डॉक्टर से जानें इससे बचने के उपाय

Candida Auris (photo- geminiAI)
Candida Auris: भारत जैसे विकासशील देश में, जहां बीमारियों का खतरा इतना ज्यादा है कि लगभग हर घर में कोई न कोई बीमार रहता है, वहां सावधानी और भी जरूरी है। बीमारी की स्थिति में हम अस्पताल जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर अस्पताल में ही हमें कोई जानलेवा बीमारी मिल जाए तो हम कहां जाएंगे? कैंडिडा ऑरिस एक ऐसा ही फंगस है जो हमें अस्पताल से मिल सकता है। अमरीका जैसे विकसित देश में जब यह बीमारी इतना कहर ढा रही है, तो भारत में इसके फैलने पर स्थिति चिंताजनक हो सकती है।
अमरीका से लेकर भारत तक की स्वास्थ्य एजेंसियां इस संक्रमण को लेकर गहन चिंता में हैं, क्योंकि यह मरीज के शरीर में चुपके से घुसकर फेफड़ों और अन्य अंगों को खराब कर देता है। आइए डॉक्टर संदीप जोशी से जानते हैं कि यह बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
कैंडिडा ऑरिस एक बेहद खतरनाक फंगस है जो अस्पताल को ही अपना घर बनाता है। जहां मरीज ठीक होने आता है, वहीं यह उन पर आक्रमण कर देता है। यह फंगस बहुत शातिर होता है और सबसे ज्यादा ICU में पनपता है। इसे 'सुपरबग' कहा गया है क्योंकि बाजार की एंटीफंगल दवाएं भी अक्सर इस पर बेअसर साबित होती हैं।
