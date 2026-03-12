Heart Damaging Foods: क्या आपके फ्रिज में भी हैं ये चीजें? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया दिल के लिए खतरा

आजकल बहुत से लोग स्मूदी या ग्रीन जूस को डिटॉक्स ड्रिंक मानकर पीते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि पैक्ड स्मूदी या जूस उतने हेल्दी नहीं होते जितना लोग समझते हैं। जब फल को जूस बनाया जाता है तो उसका फाइबर काफी हद तक खत्म हो जाता है और सिर्फ प्राकृतिक शुगर बच जाती है। ऐसे में शरीर को अचानक ज्यादा शुगर मिलती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है और इंसुलिन पर दबाव पड़ता है। लंबे समय में यह दिल और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है।