स्वास्थ्य

Heart Damaging Foods: क्या आपके फ्रिज में भी हैं ये चीजें? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया दिल के लिए खतरा

Heart Damaging Foods: फ्लेवर्ड योगर्ट, पैक्ड स्मूदी और सलाद ड्रेसिंग जैसे हेल्दी दिखने वाले फूड लंबे समय में दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जानिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं।

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 12, 2026

Heart Damaging Foods

Heart Damaging Foods (Photo- gemini ai)

Heart Damaging Foods: हममें से कई लोग सोचते हैं कि फ्रिज में रखी कुछ चीजें पूरी तरह हेल्दी होती हैं। लेकिन एक अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि कुछ ऐसे फूड भी हैं जिन्हें लोग हेल्दी समझकर रोज खाते हैं, जबकि लंबे समय में ये दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

डॉक्टर के मुताबिक कई बार फूड पैकेट पर नेचुरल, क्लीन या हेल्दी जैसे शब्द लिखे होते हैं, जिससे लोग मान लेते हैं कि यह दिल के लिए फायदेमंद है। लेकिन असल में इनमें छिपी चीनी, रिफाइंड ऑयल और अन्य चीजें धीरे-धीरे शरीर पर बुरा असर डाल सकती हैं। इससे ट्राइग्लिसराइड, ब्लड शुगर और सूजन (इन्फ्लेमेशन) बढ़ने लगती है, जो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है।

फ्लेवर्ड योगर्ट

दही को आमतौर पर बहुत हेल्दी माना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होते हैं। लेकिन बाजार में मिलने वाले कई फ्लेवर्ड योगर्ट में काफी ज्यादा मात्रा में चीनी मिलाई जाती है। एक सर्विंग में लगभग 20 से 25 ग्राम तक अतिरिक्त चीनी हो सकती है। इतनी ज्यादा चीनी के कारण यह हेल्दी फूड की जगह लगभग मिठाई जैसा बन जाता है। अगर इसे रोज खाया जाए तो इससे वजन बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।

बोतल में मिलने वाले स्मूदी और ग्रीन जूस

आजकल बहुत से लोग स्मूदी या ग्रीन जूस को डिटॉक्स ड्रिंक मानकर पीते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि पैक्ड स्मूदी या जूस उतने हेल्दी नहीं होते जितना लोग समझते हैं। जब फल को जूस बनाया जाता है तो उसका फाइबर काफी हद तक खत्म हो जाता है और सिर्फ प्राकृतिक शुगर बच जाती है। ऐसे में शरीर को अचानक ज्यादा शुगर मिलती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है और इंसुलिन पर दबाव पड़ता है। लंबे समय में यह दिल और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

बाजार में मिलने वाली सलाद ड्रेसिंग

सलाद को दिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कई बार लोग उसके ऊपर जो पैक्ड ड्रेसिंग डालते हैं, वही उसे अनहेल्दी बना देती है। कई तैयार ड्रेसिंग में रिफाइंड सीड ऑयल, अतिरिक्त चीनी, प्रिजर्वेटिव और अन्य केमिकल मिलाए जाते हैं। अगर इन्हें रोज इस्तेमाल किया जाए तो इससे शरीर में सूजन और अतिरिक्त कैलोरी बढ़ सकती है, जो दिल की बीमारी से जुड़ी होती है।

रोज की आदत बन सकती है समस्या

डॉक्टरों का कहना है कि इन चीजों को कभी-कभी खाना ज्यादा समस्या नहीं है। असली समस्या तब होती है जब ये रोज की आदत बन जाएं। जैसे हर सुबह फ्लेवर्ड योगर्ट खाना या रोज पैक्ड स्मूदी पीना धीरे-धीरे शरीर में मेटाबॉलिक स्ट्रेस और सूजन बढ़ा सकता है।

दिल को सुरक्षित कैसे रखें?

दिल की सेहत के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ पैकेट पर लिखे दावों पर भरोसा न करें। हमेशा न्यूट्रिशन लेबल और सामग्री (इंग्रेडिएंट्स) को ध्यान से पढ़ें। जहां तक संभव हो, ताजे फल, सादा दही, घर का बना जूस और हल्की ड्रेसिंग का इस्तेमाल करें। छोटी-छोटी डाइट से जुड़ी समझदारी भरी आदतें लंबे समय तक दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं।

Published on:

Hindi News / Health / Heart Damaging Foods: क्या आपके फ्रिज में भी हैं ये चीजें? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया दिल के लिए खतरा

