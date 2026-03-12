Kidney Disease Symptoms: पैरों में सूजन और झनझनाहट को न करें नजरअंदाज, हो सकता है किडनी की बीमारी का संकेत

किडनी की समस्या का सबसे आम संकेत पैरों में सूजन (ओडिमा) है। जब किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर नहीं निकाल पाती, तो यह तरल पदार्थ शरीर के ऊतकों में जमा होने लगता है। इस वजह से पैरों और टखनों में सूजन दिखाई दे सकती है। कई बार शाम के समय पैर ज्यादा फूल जाते हैं, मोजे पहनने पर गहरे निशान पड़ जाते हैं या उंगली से दबाने पर गड्ढा बन जाता है।