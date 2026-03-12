Heatwave Alert: तेज गर्मी में किडनी पर पड़ सकता है खतरनाक असर, जानिए कैसे बचें

किडनी हमारे शरीर का बहुत अहम अंग है। यह शरीर से गंदे पदार्थों को फिल्टर करती है, पानी का संतुलन बनाए रखती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करती है। जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पसीना निकालता है। इस दौरान शरीर का काफी पानी बाहर निकल जाता है। गर्मी में शरीर खून का बहाव त्वचा की ओर बढ़ा देता है ताकि शरीर ठंडा रह सके। लेकिन इससे किडनी तक पहुंचने वाला खून कम हो जाता है। अगर साथ में पानी की कमी भी हो जाए तो किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उस पर दबाव बढ़ जाता है। लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने से किडनी डैमेज होने का खतरा भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि खेतों में काम करने वाले मजदूर, निर्माण कार्य करने वाले लोग या सड़क पर काम करने वाले लोगों में किडनी से जुड़ी समस्याएं ज्यादा देखी जाती हैं।