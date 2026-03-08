Early Signs of Kidney Disease: किडनी खराब होने से पहले शरीर देता है ये 7 संकेत, लोग अक्सर कर देते हैं नजरअंदाज

डॉक्टरों के अनुसार किडनी की बीमारी के सबसे बड़े कारण डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर हैं। जब लंबे समय तक ब्लड शुगर ज्यादा रहता है तो यह किडनी की छोटी-छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इससे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसी तरह अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी पर ज्यादा दबाव डालता है और समय के साथ किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जिन लोगों को कई सालों से डायबिटीज या हाई बीपी है, उनमें किडनी की बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है।