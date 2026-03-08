Heart Disease in Women: थकान और पीठ दर्द को न करें नजरअंदाज, हो सकते हैं महिलाओं में इस्केमिक हार्ट डिजीज के संकेत

Heart Disease in Women: अक्सर दिल की बीमारी को पुरुषों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सच यह है कि महिलाएं भी इस बीमारी से उतनी ही प्रभावित होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत में महिलाओं की मौत के बड़े कारणों में से एक इस्केमिक हार्ट डिजीज (IHD) है। 2021 में कोविड-19 के बाद भारत में महिलाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण इस्केमिक हृदय रोग (IHD) था। जहां कोविड-19 से प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 159.9 लोगों की मृत्यु हुई, वहीं इस्केमिक हृदय रोग से प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 99.4 लोगों की मृत्यु हुई। यह बीमारी तब होती है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियां संकरी या ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यही स्थिति आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बन सकती है।