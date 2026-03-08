Antacid Side Effects: एसिडिटी की दवा रोज लेना पड़ सकता है भारी, जानिए इसके खतरनाक साइड इफेक्ट

एंटासिड में अक्सर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर (PPI) नाम की दवाएं होती हैं। ये दवाएं पेट में बनने वाले एसिड को कम करती हैं और एसिडिटी से राहत देती हैं। डॉक्टर आमतौर पर इन्हें पेट के अल्सर या गंभीर एसिड रिफ्लक्स (GERD) जैसी समस्याओं में 4 से 8 हफ्तों के लिए देते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब लोग इन्हें महीनों या सालों तक बिना डॉक्टर की सलाह के लेते रहते हैं।