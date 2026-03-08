Colon Cancer Risk: ये 5 फूड्स चुपचाप बढ़ा सकते हैं बड़ी आंत के कैंसर का खतरा, 20-30 की उम्र वाले युवा भी निशाने पर

हमारी डाइट में फाइबर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह पाचन को बेहतर बनाता है और आंतों को स्वस्थ रखता है। लेकिन आजकल लोग ज्यादा मात्रा में रिफाइंड ब्रेड, सफेद चावल और जंक फूड खाते हैं, जिनमें फाइबर बहुत कम होता है। इससे खाना आंतों में धीरे-धीरे पचता है और हानिकारक पदार्थ लंबे समय तक आंतों के संपर्क में रहते हैं। इसलिए रोजाना कम से कम 25-30 ग्राम फाइबर लेना जरूरी माना जाता है।