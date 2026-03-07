Colorectal Cancer in Young: 26 साल के युवक को हुआ खतरनाक कैंसर, डॉक्टर ने बताया युवाओं में क्यों बढ़ रहे मामले

कोलोरेक्टल कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई देशों में इसकी स्क्रीनिंग आमतौर पर 45 या 50 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। यही वजह है कि कम उम्र के लोगों में यह बीमारी अक्सर देर से पकड़ में आती है। इस बीमारी के कुछ आम लक्षण हैं जैसे लंबे समय तक पेट साफ न होना या बार-बार दस्त होना, मल में खून आना, अचानक वजन कम होना, पेट में लगातार दर्द या असहजता और हमेशा थकान महसूस होना। कई बार लोग इन लक्षणों को सामान्य पाचन समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी का पता देर से चलता है।