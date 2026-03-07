Guillain Barre Syndrome: GBS क्या है? पुणे के पास एक मरीज की मौत के बाद बढ़ी चिंता, जानिए लक्षण और कारण

डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हालत गंभीर होने के कारण उसे अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। इलाज के दौरान उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और ब्लड प्रेशर भी लगातार बढ़ रहा था, इसलिए उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। शुरुआत में उसकी हालत कुछ समय के लिए स्थिर हो गई थी, लेकिन बाद में अचानक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को GBS का गंभीर रूप था और इसी से जुड़ी जटिलताओं के कारण उसकी जान चली गई। वहीं इसी गांव की 47 साल की एक महिला को भी GBS के शक में अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन इलाज के बाद उसकी हालत ठीक हो गई और उसे 4 मार्च को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।