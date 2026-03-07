Stem Cell Therapy: पार्किंसन और हार्ट फेल्योर के इलाज में बड़ी सफलता, जापान ने स्टेम-सेल थेरेपी को दी मंजूरी

पार्किंसन एक पुरानी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो शरीर की मूवमेंट को प्रभावित करती है। इस बीमारी में हाथ-पैर कांपना, चलने में परेशानी और शरीर का संतुलन बिगड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दुनिया भर में करीब एक करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। फिलहाल उपलब्ध इलाज केवल लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन बीमारी को पूरी तरह रोक नहीं पाते। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टेम-सेल आधारित नई थेरेपी भविष्य में पार्किंसन और हार्ट फेल्योर जैसे गंभीर रोगों के इलाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। हालांकि अभी भी इन तकनीकों पर और शोध की जरूरत बताई जा रही है।