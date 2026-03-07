Bhang and Heart Attack : भांग पीने से हार्ट अटैक आता है? भोपाल में प्रोफेसर की भांग पीने से मौत के बाद उठ रहा सवाल

Bhang and Heart Attack Connection : भारत में होली के मौके पर भांग पी जाती है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी होली के मौके पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णा नायक (26) ने दूध में मिलाकर भांग पी और कुछ देर बाद मौत हो गई। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात कही जा रही है। आइए, डॉ. अमनदीप अग्रवाल से जानते हैं कि भांग पीने से हार्ट अटैक आ सकता है क्या? दिल के लिए भांग खतरनाक है?