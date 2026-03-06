Dangerous Mushroom : बीमार बनाता है ये मशरूम ‘लानमाओआ एशियाटिका’, हो जाएगी अजीबो-गरीब बीमारी

Dangerous Mushroom Lanmaoa asiatica : मशरूम का स्वाद कमाल का होता है। भारत से लेकर तमाम देशों में अलग-अलग मशरूम को चाव से खाया भी जाता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन का एक खतरनाक मशरूम 'लानमाओआ एशियाटिका' (Lanmaoa asiatica) लोगों को बीमार करने का काम कर रहा है। इसको खाने के बाद अजीबो-गरीब बीमारी होती है। लोग छोटे दिखने लगते हैं आदि-इत्यादि। आइए, हम इस मशरूम के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं।