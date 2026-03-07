Anti Ageing Pill: एक गोली और 150 साल की जिंदगी! चीन की इस नई तकनीक से अब डेढ़ सौ साल तक रहेंगे जवान

कंपनी का दावा है कि यह नई दवा शरीर में मौजूद इन जॉम्बी सेल्स को खत्म करने में मदद कर सकती है। अगर इन कोशिकाओं को कम किया जा सके तो शरीर में सूजन कम हो सकती है और ऊतकों को होने वाला नुकसान भी घट सकता है। वैज्ञानिक इस तरह की दवाओं को सेनोलिटिक कहते हैं। इनका उद्देश्य शरीर से खराब और बूढ़ी कोशिकाओं को हटाना होता है। कुछ शुरुआती प्रयोगों में जानवरों पर इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं, जैसे शारीरिक क्षमता में सुधार और उम्र से जुड़ी गिरावट में कमी।