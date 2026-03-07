Fruits Pesticide Risk: क्या आप भी बिना धोए खाते हैं फल? कैंसर और हार्मोनल गड़बड़ी का बढ़ सकता है खतरा

भारत में खेती के दौरान कीटनाशकों का इस्तेमाल काफी आम है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में हर साल लगभग 20 से 30 प्रतिशत फसलें कीटों के कारण खराब हो जाती हैं। इसी नुकसान से बचने के लिए किसान कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि सेब, अंगूर, आम और अनार जैसे फलों पर लगभग 100 प्रतिशत तक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इन फलों में कीटनाशक के अवशेष होने का खतरा ज्यादा रहता है। एक जांच में यह भी सामने आया कि भारत में लिए गए करीब 21.7 प्रतिशत फलों के नमूनों में पेस्टिसाइड पाए गए, जबकि लगभग 1.1 प्रतिशत नमूनों में इनकी मात्रा तय सुरक्षा सीमा से भी ज्यादा थी।