150 साल जी पाएगा इंसान! चीन के वैज्ञानिक बना रहे ऐसी दवा, बढ़ती उम्र पर लगेगा ब्रेक

शेनझेन की कंपनी लॉनवी बायोसाइंसेज इस दवा पर काम कर रही है। दवा का मेन इंग्रीडिएंट प्रोस्यानिडिन सी1 (PCC1) है,जो अंगूर के बीज के अर्क में मिलता है। कंपनी का कहना है कि यह दवा शरीर के कमजोर टिश्यू को चुनिंदा तरीके से खत्म करेगी, जबकि हैल्थी टिश्यू को प्रोटेक्ट करेगी। इससे उम्र बढ़ने का प्रोसेस रुकेगा और लाइफ लंबी हो जाएगी। कंपनी के सीईओ यिप त्सझो (जिको) ने इसे 'लॉन्गेविटी साइंस का होली ग्रेल' बताया। उन्होंने कहा, "हैल्थी लाइफस्टाइल के साथ मिलाकर, 150 साल जीना कुछ ही सालों में हकीकत बन जाएगा।"