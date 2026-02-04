पीएम मोदी 7-8 फरवरी को जाएंगे मलेशिया, दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती पर होगी चर्चा

पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में मज़बूती पर जोर रहेगा। वह मलेशिया के पीएम इब्राहिम से दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती लाने पर अहम बातचीत करेंगे। भारत और मलेशिया के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक, सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित संबंध हैं। भारत-मलेशिया संबंध बहुआयामी और बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का दौरा दोनों नेताओं के लिए व्यापार और निवेश, रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग से लेकर डिजिटल और वित्तीय प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, लोगों के बीच संबंधों तक द्विपक्षीय सहयोग पर अहम बातचीत होगी। इस दौरान पीएम मोदी और इब्राहिम के बॉस आपसी लाभ के लिए भविष्य की पार्टनरशिप का मार्ग प्रशस्त करने का भी मौका है।