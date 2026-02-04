Israel Gaza Attack:इजरायली हमलों से थर्रा उठा गाजा, लगातार बमबारी से 10 की मौत, मलबे में दबीं जिंदगियां

Overnight Attacks: गाजा पट्टी (Gaza Strip) में शांति की उम्मीदें एक बार फिर धुएं और बारूद के गुबार में खो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 3 और 4 फरवरी की दरम्यानी रात इजरायली सेना ने गाजा के अलग-अलग इलाकों में भीषण हवाई (Israeli Airstrikes) और जमीनी हमले (Israel Hamas War 2026) किए। इन हमलों में कम से कम 10 फिलिस्तीनियों की दर्दनाक मौत (Gaza Death Toll) हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, ये हमले तब हुए, जब लोग अपने घरों और अस्थायी तंबुओं में सो रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने मध्य गाजा और दक्षिणी इलाकों को निशाना बनाया। हमलों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई रिहाइशी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। राहत और बचाव दल (Civil Defense) के कर्मचारी सुबह होते ही मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने में जुट गए, लेकिन भारी गोलीबारी के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।