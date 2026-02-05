एपस्टीन फाइल्स पर बिल गेट्स ने पहली बार दिया बयान, कहा – मुझे पछतावा है, मैं माफी मांगता हूं

गेट्स की पूर्व पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने यह पूरा मामला सामने आने पर मीडिया बातचीत के दौरान इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि इस रिश्ते पर अब भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। मेलिंडा ने मीडिया बातचीत के दौरान कहा कि इन दस्तावेजों ने उनकी शादी के बेहद पीड़ादायक दौर की यादें ताजा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें सामने आना उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कठिन है। मेलिंडा ने स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़े जो भी सवाल अब भी बाकी हैं, उनके जवाब संबंधित लोगों को देने होंगे, न कि उन्हें। उल्लेखनीय है कि बिल और मेलिंडा का तलाक वर्ष 2021 में हुआ था।