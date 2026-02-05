BLA के लड़ाकों ने फिर मचाया कहर, पाकिस्तान सेना के कैंप पर किया कब्जा

इस बीच, बीएलए के आधिकारिक मीडिया चैनल ‘हक्कल’ ने अपने कई आत्मघाती हमलावरों में से दो की पहचान और तस्वीरें जारी की हैं। साथ ही एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक महिला लड़ाके को पाकिस्तानी बलों के खिलाफ हमलों में भाग लेते हुए दिखाया गया है। बीएलए के बयान के अनुसार, आत्मघाती हमलावरों में से एक की पहचान सिराज बलोच के रूप में की गई है, जो केच जिले के बुलेदा क्षेत्र का निवासी बताया गया है। संगठन का दावा है कि 31 जनवरी को सिराज बलोच ने तुंप के पुल्लाबाद इलाके में स्थित पाकिस्तानी सेना के एक प्रमुख कैंप पर वाहन-आधारित आईईडी हमला किया।