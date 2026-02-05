5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

BLA के लड़ाकों ने फिर मचाया कहर, पाकिस्तान सेना के कैंप पर किया कब्जा

पाकिस्तान में एकबार फिर BLA के लड़ाकों ने कहर बरपाया है। BLA ने पाक सेना के एक कैंप पर कब्जा करने का दावा किया है। एकबार फिर महिला बलोच लड़ाका की भूमिका सामने आई है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 05, 2026

BLA

BLA Rebels (Photo- Baloch Liberation Army)

पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करनेक की मांग करने वाले सशस्त्र विद्रोह संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी ने एकबार फिर पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। BLA ने दावा किया कि अहमद वाल इलाके में उन्होंने पाकिस्तानी सेना के एक कैंप पर कब्जा कर लिया। इससे पहले संगठन ने प्रांत के गलांगुर इलाके में एक स्थानीय सैन्य ठिकाने पर कब्जे का दावा किया था।

पाकिस्तानी कैंप पर भीषण हमला

BLA द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन हेरोफ के दूसरे चरण का पांचवां दिन पूरा हो चुका है। इस दौरान बलूचिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट और ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं। कई जगहों पर प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम भी प्रभावित हुए। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक मंगलवार देर रात नुश्की बस टर्मिनल के पास स्थित पाकिस्तानी बलों के एक कैंप के नजदीक ताजा विस्फोट और भारी गोलीबारी हुई। यह घटनाक्रम बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ से जुड़े संघर्षों के बीच सामने आया।

स्थानीय निवासियों ने कहा कि शहर के कई इलाकों में जोरदार धमाकों और लगातार फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल जानबूझकर घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जिससे आम नागरिकों के हताहत होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि, कड़े प्रतिबंधों और संचार सेवाओं में बाधा के कारण इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि करना मुश्किल बताया गया है।

12 शहरों पर किए हमले

ताजा घटनाक्रम बीएलए द्वारा ऑपरेशन हेरोफ के तहत एक साथ कई स्थानों पर समन्वित हमलों की घोषणा के बाद सामने आया है। संगठन के अनुसार, क्वेटा, नुश्की सहित बलूचिस्तान के कम से कम 12 अन्य शहरों में हमले किए गए। हालांकि आधिकारिक तौर पर हालात को नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन नुश्की से मिल रही जमीनी रिपोर्ट्स कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही हैं।

महिला लड़ाके की वीडियो जारी

इस बीच, बीएलए के आधिकारिक मीडिया चैनल ‘हक्कल’ ने अपने कई आत्मघाती हमलावरों में से दो की पहचान और तस्वीरें जारी की हैं। साथ ही एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक महिला लड़ाके को पाकिस्तानी बलों के खिलाफ हमलों में भाग लेते हुए दिखाया गया है। बीएलए के बयान के अनुसार, आत्मघाती हमलावरों में से एक की पहचान सिराज बलोच के रूप में की गई है, जो केच जिले के बुलेदा क्षेत्र का निवासी बताया गया है। संगठन का दावा है कि 31 जनवरी को सिराज बलोच ने तुंप के पुल्लाबाद इलाके में स्थित पाकिस्तानी सेना के एक प्रमुख कैंप पर वाहन-आधारित आईईडी हमला किया।

लंबे समय से BLA से जुड़ी थी सिराज बलोच

बीएलए ने कहा कि सिराज बलोच की भूमिका किसी तात्कालिक निर्णय का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह लंबे समय से चले आ रहे वैचारिक समर्पण को दर्शाती है। 31 जनवरी को ऑपरेशन हेरोफ के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से बीएलए ने कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और घायल होने का दावा किया है। बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलोच ने एक संक्षिप्त बयान में इसे “निर्णायक प्रतिरोध की घोषणा” बताते हुए कहा कि ऑपरेशन हेरोफ का नया चरण “कब्जाधारी राज्य और उसकी सभी सैन्य एवं प्रशासनिक संरचनाओं” के खिलाफ निर्देशित है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 08:26 am

Hindi News / World / BLA के लड़ाकों ने फिर मचाया कहर, पाकिस्तान सेना के कैंप पर किया कब्जा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका से तेल, रूस से दूरी? डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रूसी सरकार ने दिया चौंकाने वाला जवाब

Dmitry Peskov
विदेश

बांग्लादेश चुनाव से पहले बदले सुर: जमात-ए-इस्लामी ने घोषणापत्र में भारत से रिश्तों पर किया यह वादा

Bangladesh Election
विदेश

गाजा में इजरायल का कहर! हमास के दो टॉप कमांडर स्ट्राइक में ढेर, मचा हड़कंप

विदेश

चीन में न्यूड फोटो का काला कारोबार, पुरुष अपनी पत्नियों की तस्वीरें कर रहे पोस्ट, स्कूल भी सेफ नहीं

Crime News
विदेश

डर से अपना कैंप छोड़कर भागे पाक सैनिक, दूसरे ने कर लिया कब्जा, खतरनाक हमले के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.