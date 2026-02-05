गाजा में इजरायल का कहर! हमास के दो टॉप कमांडर स्ट्राइक में ढेर, मचा हड़कंप

Hamas cell leader killed: इजराइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उस हमास सेल लीडर को मार गिराने का दावा किया है, जो बंधक बनाई गई इजराइली सैनिक कॉर्पोरल नोआ मार्सियानो की हत्या के लिए जिम्मेदार था। IDF के मुताबिक, मुहम्मद इस्साम हसन हाबिल को गाजा के शाती इलाके में एक सटीक हवाई हमले में निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई हमास और इस्लामिक जिहाद द्वारा मौजूदा संघर्षविराम समझौते के उल्लंघन के बाद की गई जवाबी कार्रवाई का हिस्सा थी।