गाजा में इजरायल का कहर! हमास के दो टॉप कमांडर स्ट्राइक में ढेर, मचा हड़कंप

IDF airstrike Gaza: IDF ने स्पष्ट किया कि ये हमले अलग-थलग नहीं थे। बीते 24 घंटों में गाजा में आतंकियों द्वारा कई अवैध हमले किए गए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 05, 2026

इजरायल ने हमास पर किया अटैक

Hamas cell leader killed: इजराइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उस हमास सेल लीडर को मार गिराने का दावा किया है, जो बंधक बनाई गई इजराइली सैनिक कॉर्पोरल नोआ मार्सियानो की हत्या के लिए जिम्मेदार था। IDF के मुताबिक, मुहम्मद इस्साम हसन हाबिल को गाजा के शाती इलाके में एक सटीक हवाई हमले में निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई हमास और इस्लामिक जिहाद द्वारा मौजूदा संघर्षविराम समझौते के उल्लंघन के बाद की गई जवाबी कार्रवाई का हिस्सा थी।

नोआ मार्सियानो को 7 अक्टूबर को नहाल ओज बेस से अगवा किया गया था। वह IDF में लुकआउट के तौर पर तैनात थीं। बंधक बनाए जाने के बाद हमास द्वारा जारी किए गए मनोवैज्ञानिक दबाव वाले वीडियो के कारण वह बंधकों की त्रासदी का प्रतीक बन गई थीं। IDF ने बताया कि इस ऑपरेशन की सफलता गाजा डिवीजन से मिली खुफिया जानकारी के कारण संभव हुई—वही यूनिट, जिसमें नोआ ने अपनी सेवा दी थी।

नोआ मार्सियानो के लिए इंसाफ

इस कार्रवाई की खबर से मार्सियानो परिवार को भावनात्मक लेकिन सुकून भरा एहसास मिला। नोआ की मां आदी मार्सियानो ने कहा कि मुझे यह कठोर संदेश मिला कि मेरी प्रिय बेटी नोआ की हत्या करने वाले डॉक्टर-आतंकवादी को हमारे लड़ाकों ने खत्म कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कोई भी कार्रवाई उनकी बेटी को वापस नहीं ला सकती, लेकिन यह जानना कि जोखिम उठाकर सैनिकों ने जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढकर खत्म किया—“एक तरह से अधूरे चक्र को पूरा करने जैसा है, जो थोड़ा सुकून देता है।”

परिवार ने अपील की कि नोआ को उनकी मौत से नहीं, बल्कि उनके प्रेम, संवेदनशीलता और रोशनी से याद किया जाए। IDF के अनुसार, इस मिशन में 143वीं डिवीजन की खुफिया सूचनाओं की अहम भूमिका रही—यानी जिस यूनिट की रक्षा नोआ ने की, वही यूनिट न्याय तक पहुंचने का जरिया बनी।

संघर्षविराम उल्लंघन पर सख्त जवाब

IDF ने स्पष्ट किया कि ये हमले अलग-थलग नहीं थे। बीते 24 घंटों में गाजा में आतंकियों द्वारा कई अवैध हमले किए गए। उत्तरी गाजा में IDF ठिकानों पर फायरिंग हुई, जबकि येलो लाइन के पास एक अन्य घटना में रिजर्व अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुआ। अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और परिवार को सूचना दे दी गई है। इसके जवाब में IDF ने उच्च-मूल्य वाले आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए।

मार गिराया अली राजियाना

अली राजियाना, इस्लामिक जिहाद की उत्तरी गाजा ब्रिगेड का कमांडर, देइर अल-बलाह में एक टेंट पर हुए हमले में मारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में उसकी बेटी घदा की भी मौत हुई। अर-रजाइना संगठन की सैन्य परिषद का सदस्य था और हमास के साथ आतंकी अभियानों के समन्वय में शामिल था।

अब तक कितने लोग मारे गए

6 जनवरी 2026 तक गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय (जीएचएम) और इजरायली विदेश मंत्रालय के अनुसार, गाजा युद्ध में 73,600 से अधिक लोग (72,437 फिलिस्तीनी और 2,038+ इजरायली) मारे गए हैं।

Updated on:

05 Feb 2026 07:52 am

Published on:

05 Feb 2026 07:51 am

Hindi News / World / गाजा में इजरायल का कहर! हमास के दो टॉप कमांडर स्ट्राइक में ढेर, मचा हड़कंप

