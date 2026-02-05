7 साल की उम्र में दोस्त के भाई ने किया था यौन शोषण, सच बता कर दूसरों के लिए कायम की मिसाल

Childhood Trauma: अक्सर कहा जाता है कि पुराने जख्म समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन बचपन में मिले यौन शोषण (Sexual Abuse)के घाव ताउम्र रिसते रहते हैं। एक व्यक्ति, जिसे हम 'रॉबर्ट' (बदला हुआ नाम) कहेंगे, उसने 40 साल की उम्र तक इस दर्द को अपने सीने में दबाए रखा। लेकिन जब लंदन में उन्होंने पुलिस के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी, तो उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई। रॉबर्ट (Sexual Abuse Survivor) की कहानी हमें सिखाती है कि न्याय मांगने की कोई समय सीमा नहीं होती। रॉबर्ट महज सात साल के थे जब उनके भरोसे का कत्ल हुआ। अपराधी कोई और नहीं, बल्कि उनके दोस्त का बड़ा भाई था, जिसकी उम्र उस समय 20 साल थी। एक बच्चे के तौर पर रॉबर्ट समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ (Child Abuse Report), और डर के मारे यह बात किसी से कह नहीं सके। यह डर उनके साथ बड़ा होता गया और वे 40 साल के हो गए।