दुनिया में पहली बार किसी देश ने जारी किया ऊंटों के लिए पासपोर्ट, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

सऊदी अरब में करीब 22 लाख ऊंट और लगभग 80 हजार ऊंट मालिक बताए जाते हैं। आज ऊंट एक बड़े ब्रीडिंग उद्योग का हिस्सा हैं और वार्षिक उत्सवों में होने वाली ऊंट ब्यूटी प्रतियोगिताओं में लाखों डॉलर तक की बोली लगती है। हाल के वर्षों में सरकार ने ऊंटों की सुंदरता बढ़ाने के लिए किए जाने वाले अवैध कॉस्मेटिक तरीकों पर सख्ती की है। होंठ या कूबड़ बदलने जैसी प्रक्रियाओं को प्राकृतिक सुंदरता के खिलाफ बताया गया है।