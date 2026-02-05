धमकियों के बाद बनी सहमति, अमेरिका और ईरान में होगी बातचीत

अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी। अमेरिका इस बात का पक्ष में नहीं है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम करे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। इसी वजह से अमेरिका ने कई साल से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। वहीं इस मामले पर ईरान का रुख हमेशा से ही साफ रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने, लेकिन परमाणु शक्ति का इस्तेमाल अपने देश और नागरिकों की भलाई के लिए करना है।