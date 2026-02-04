पुलिस कॉन्स्टेबल की हत्या, खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूना

पुलिस कॉन्स्टेबल की हत्या की ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान - टीटीपी (Tehrik-i-Taliban Pakistan - TTP) के आतंकी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान (Afghanistan) से लगता है और पाकिस्तान में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रांत है। अक्सर ही आतंकी पुलिसकर्मियों और सैनिकों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं।