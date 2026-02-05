5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Venezuelan Oil पर भारत का बड़ा फैसला: ट्रंप के दावों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा- ‘सस्ता मिलेगा तो जरूर खरीदेंगे’

Foreign Policy: वैश्विक राजनीति में भारत ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के हालिया दावों के बीच भारत सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी (Donald Trump India Claim) है। मामला वेनेजुएला से तेल खरीदने (India Venezuela Oil Trade) का [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 05, 2026

India crude oil import

Representative Image (File Photo/ANI)

Foreign Policy: वैश्विक राजनीति में भारत ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के हालिया दावों के बीच भारत सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी (Donald Trump India Claim) है। मामला वेनेजुएला से तेल खरीदने (India Venezuela Oil Trade) का है। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA Statement on Oil) ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें (India Energy Security) पूरी करने के लिए किसी देश के दबाव में नहीं आएगा, बल्कि वहां से तेल खरीदेगा, जहां उसे सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा होगा।

क्या था डोनाल्ड ट्रंप का दावा ?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी मुहिम के दौरान एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने 'लिक्विड गोल्ड' यानि कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर अमेरिका की क्षमता पर बात की थी। ट्रंप का कहना था कि अगर वे सत्ता में वापस आते हैं, तो अमेरिका में तेल का उत्पादन इतना बढ़ा देंगे कि भारत और चीन जैसे देशों को वेनेजुएला या ईरान जैसे अमेरिका-विरोधी देशों से तेल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रंप के बयान का मतलब साफ था कि वे चाहते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे और वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधित देशों से दूर रहे।

विदेश मंत्रालय का करारा जवाब

ट्रंप के इन बयानों के बीच, जब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से साप्ताहिक प्रेस वार्ता में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बहुत सधा हुआ लेकिन कड़ा जवाब दिया। जायसवाल ने कहा, "हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) और अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर फैसले लेते हैं।"

उपलब्ध सस्ते विकल्पों के आधार पर तेल आयात का फैसला

उन्होंने आगे समझाया कि भारत की रिफाइनरियों की तकनीकी जरूरतों और बाजार में उपलब्ध सस्ते विकल्पों के आधार पर ही तेल आयात का फैसला होता है। आसान भाषा में कहें तो, विदेश मंत्रालय ने यह संदेश दिया है कि अगर वेनेजुएला से सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल मिलेगा, तो भारत उसे खरीदने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे अमेरिका का रुख कुछ भी हो।

वेनेजुएला और भारत का पुराना रिश्ता

वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। एक समय था जब भारत वेनेजुएला से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था। रिलायंस और नायरा एनर्जी जैसी भारतीय रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल (Heavy Crude) बहुत उपयुक्त माना जाता है। लेकिन अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद भारत को वहां से खरीद बंद करनी पड़ी थी।

भारत पुराने विकल्पों पर विचार कर रहा

अब जब अमेरिका ने कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंधों में ढील दी है, तो भारत फिर से पुराने विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। ऐसे में, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान जैसे भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी जनता को महंगाई से बचाया, वैसे ही वेनेजुएला के मामले में भी भारत 'कंट्री फर्स्ट' (Country First) की नीति अपना रहा है।

140 करोड़ नागरिकों के हित सर्वोपरि

भारत का यह रुख बताता है कि अब नई दिल्ली के फैसले वाशिंगटन या किसी और राजधानी के बयानों से तय नहीं होते। विदेश मंत्रालय का बयान यह संकेत है कि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखता है और जहां सस्ता तेल मिलेगा, भारत की डील वहीं पक्की होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

political

political news

politics

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

05 Feb 2026 05:19 pm

Published on:

05 Feb 2026 05:18 pm

Hindi News / World / Venezuelan Oil पर भारत का बड़ा फैसला: ट्रंप के दावों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा- ‘सस्ता मिलेगा तो जरूर खरीदेंगे’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

40 साल बाद खोला Sexual Abuse का राज, पुलिस के पास जाकर मिली 'असली ताकत'

Sexual Abuse Survivor
राष्ट्रीय

दुनिया में पहली बार किसी देश ने जारी किया ऊंटों के लिए पासपोर्ट, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

passports for camels
विदेश

Grok AI Scandal: मस्क चाहते थे 'स्पाइसी' चैटबॉट, लेकिन AI ने शुरू कर दी अश्लील तस्वीरों की बारिश

Grok AI Controversy
राष्ट्रीय

पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 216 बलूच उग्रवादियों को उतारा मौत के घाट

Pakistan soldiers
विदेश

रूस-अमेरिका के बीच परमाणु संधि खत्म, दुनिया भर में मच गई हलचल, पोप ने की रिन्युअल की अपील

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.