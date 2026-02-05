अमेरिका से तेल, रूस से दूरी? डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रूसी सरकार ने दिया चौंकाने वाला जवाब

क्रेमलिन के प्रवक्ता की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करने और उसकी जगह अमेरिका से तेल आयात करने पर सहमत हो गए हैं। इस पर मंगलवार को पेस्कोव ने कहा था कि इस मुद्दे पर रूस को नई दिल्ली से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाता रहेगा।