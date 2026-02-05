रूस-अमेरिका के बीच परमाणु संधि खत्म, दुनिया भर में मच गई हलचल, पोप ने की रिन्युअल की अपील

इस ट्रीटी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पोप ने भी ट्रीटी को रिन्युअल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हथियारों की रेस को रोकरे के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जाने चाहिए। दरअसल, स्ट्राट ट्रीटी पर साल 1991 में सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने साइन किया था। इस ट्रीटी के तहत दोनों देशों ने 6 हजार से अधिक न्यूक्लियर वारहेड डिप्लाई न करने पर सहमति जताई थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अमेरिका के बीच साल 2010 में दोबारा न्यू स्टार्ट ट्रीटी पर साइन किए थे। हालांकि, यूक्रेन संग जंग छिड़ने के बाद रूस ने तीन साल पहले इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन माना जाता था कि दोनों देश परोक्ष रूप से इस ट्रीटी का पालन कर रहे हैं। सामरिक मामलों के जानकारों ने कहा कि इस समझौते ने दोनों देशों को न्यूक्लियर हथियारों को जमा करने से रोका। साथ ही, दोनों देशों को एक-दूसरे के इरादों का गलत अंदाजा लगाने से बचने के लिए पारदर्शी तरीके दिए।