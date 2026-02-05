सूर्य की सक्रियता बढ़ने पर ISRO ने 50 से अधिक सैटेलाइट पर निगरानी बढ़ाई, भारत अलर्ट मोड पर

हालिया सोलर गतिविधि की शुरुआत सूर्य की सतह पर बने एक जटिल सनस्पॉट क्षेत्र एक्टिव रीजन 14366 से हुई। इस क्षेत्र में बीते सप्ताह के दौरान लगातार चार बेहद शक्तिशाली सोलर फ्लेयर फूटे, जिनमें X8.1 फ्लेयर सबसे तीव्र रहा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के अनुसार यह अक्टूबर 2024 के बाद का सबसे चमकीला सोलर फ्लेयर है। सूर्य हर लगभग ग्यारह साल में सोलर मैक्सिमा चरण से गुजरता है और मौजूदा गतिविधि इसी चक्र का हिस्सा मानी जा रही है।