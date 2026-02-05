पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 216 बलूच उग्रवादियों को उतारा मौत के घाट

Pakistan soldiers (Photo - ANI)
बलूचिस्तान (Balochistan) में पिछले काफी समय से अस्थिरता फैली हुई है और स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। लंबे समय से बलूचिस्तान को पाकिस्तान (Pakistan) से आज़ाद करने की मांग उठाई जा रही है और ऐसे में बलूच उग्रवादी अक्सर ही पाकिस्तानी सेना और पुलिस को भी निशाना बनाते हैं। कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (Balochistan Liberation Army - BLA) ने प्रांत में कई जगह हमले करते हुए बैंक, जेल, पुलिस स्टेशन और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जिनमें कई सैनिक और नागरिक मारे गए। ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना ने भी बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई की है।
पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में बड़े लेवल पर सैन्य कार्रवाई की। जगह-जगह छापेमारी की और इस दौरान 216 उग्रवादियों को मौत के घात उतार दिया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने आज इस बारे में जानकारी दी।
इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई अब खत्म हो गई है। उनके अनुसार बलूचिस्तान में अब स्थिति पूरी तरह से काबू में है और सेना को अपनी कार्रवाई में सफलता मिली है। बलूच उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी सेना ने प्रांत में हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स भी तैनात किए जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान में स्थिति को काबू में लाना था।
