पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 216 बलूच उग्रवादियों को उतारा मौत के घाट

बलूचिस्तान (Balochistan) में पिछले काफी समय से अस्थिरता फैली हुई है और स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। लंबे समय से बलूचिस्तान को पाकिस्तान (Pakistan) से आज़ाद करने की मांग उठाई जा रही है और ऐसे में बलूच उग्रवादी अक्सर ही पाकिस्तानी सेना और पुलिस को भी निशाना बनाते हैं। कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (Balochistan Liberation Army - BLA) ने प्रांत में कई जगह हमले करते हुए बैंक, जेल, पुलिस स्टेशन और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जिनमें कई सैनिक और नागरिक मारे गए। ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना ने भी बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई की है।