Grok AI कैसे हुआ इतना अश्लील ? Musk की जिद ने पूरी दुनिया में मचाई खलबली, अब भी संभल जाएं

Elon Musk xAI controversy: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) अक्सर अपने फैसलों से टेक्नोलॉजी की दुनिया में भूचाल लाते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर और चिंताजनक है। एलन मस्क की कंपनी 'xAI' का चैटबॉट 'Grok' इन दिनों एक बड़े स्कैंडल का केंद्र बन गया है। एक सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्क ने यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय तक रोक कर रखने (Hook Users) के लिए जानबूझ कर सुरक्षा नियमों (Safety Guardrails) की धज्जियां उड़ा दीं। नतीजा यह हुआ कि एक सूचना देने वाला टूल देखते ही देखते अश्लील सामग्री और डीपफेक का अड्डा (Elon Musk Grok AI Nonconsensual Deepfakes) बन गया। 'द वॉशिंगटन पोस्ट' की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क अपनी एआई कंपनी xAI के चैटबॉट 'Grok' को लेकर काफी दबाव में थे। बाजार में पहले से मौजूद ChatGPT और Google Gemini जैसे चैटबॉट्स की लोकप्रियता मस्क को खटक रही थी। मस्क का मानना था कि कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए उनके चैटबॉट को 'अलग' और ज्यादा 'मनोरंजक' होना चाहिए।