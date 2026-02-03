अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- ट्रंप निर्भरता

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पीएम मोदी किसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने साफ तौर पर दबाव में दिखाई देते हैं – सामान्य तौर पर होने वाली गले-मिलने की झप्पियों की बात तो दूर, अब पीएम उनके साथ दिखने तक से असहज नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पीएम मोदी ने अंततः हार मान ली है। यह निश्चित रूप से फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं हो सकता।