खामेनेई की चेतावनी से दुनिया में हलचल! ट्रंप के बयान पर बोले- छिड़ सकता है युद्ध

Iran US tensions: अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरा मध्य पूर्व “क्षेत्रीय युद्ध” की आग में झुलस जाएगा। बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान ऐसे समय पर आया है, जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं।