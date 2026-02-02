मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में ट्रंप की तारीफ, बड़ी नेता ने कहा- 3 जनवरी से पहले यह सोच भी नहीं सकते थे…

मचाडो ने एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिकी दबाव से वेनेजुएला पीछे जा रहा है। मचाडो ने कहा- मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी दबाव कम है। असल में, अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज अभी जो कुछ भी अच्छा कर रही हैं, वह इसलिए है क्योंकि वह अमेरिका से मिल रहे निर्देशों का पालन कर रही हैं और यही कारण है कि देश में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।